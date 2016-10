Semelová se za výroky o Miladě Horákové omlouvat nemusí

Kincl, který na rozdíl od Semelové na jednání nedorazil, postavil svou žalobu na tom, že výroky ho jako občana šokovaly a že po nich „pocítil strach a úzkost z možné restaurace zločinného totalitního komunistického režimu“. Požadoval písemnou omluvu s výslovným konstatováním, že obsazení Československa bylo okupací a že totalitní komunistický režim perzekvoval mnoho lidí.

Odvolací senát však na tuto argumentaci nepřistoupil. „Plně se ztotožňujeme s tím, jak ve věci postupoval a jak ji rozhodl soud prvního stupně. (…) Ve vztahu k panu žalobci nedošlo k neoprávněnému zásahu do jeho osobnostních práv. Předmětné výroky se netýkaly jeho osoby,“ uvedl soudce Tomáš Novosad.

Stojí si za svým

Semelová v pořadu ČT24 Hyde Park mimo jiné zpochybnila, že přiznání Horákové ve vykonstruovaném procesu bylo vynucené. Odmítla, že obsazení Československa v roce 1968 bylo okupací, podle ní šlo o internacionální pomoc. Vasila Biľaka, signatáře zvacího dopisu vojskům Varšavské smlouvy, označila za pozitivní postavu československých dějin. Dále bagatelizovala represivní funkci Státní bezpečnosti. Za politické vězně se podle ní označují lidé, kteří byli vězněni za běžnou kriminální činnost.

„Právní řád pamatuje na takovéto případy, ovšem v rovině práva soukromého toto řešitelné není,“ upozornil soudce Novosad. Obecně poukázal na možnost obrátit se na policii pro podezření z trestného činu „popírání, zpochybňování, schvalování a ospravedlňování genocidia“. Jinou možnost postupu podle něj obsahuje zákon o sdružování v politických stranách. Policisté výroky Semelové už dříve zkoumali a došli k závěru, že její vystoupení nebylo trestné.

Poslankyně na vyřčených názorech trvá, dnes zopakovala, že na nich nemá co měnit. „Ten soud je zcela absurdní už z toho důvodu, že není možné, aby rozhodoval o věcech historických,“ podotkla. Ve sporu poukazovala také na svobodu slova. KSČM považuje žalobu za účelovou, zastupitel v Brně-Bohunicích Kincl ji prý využívá k tomu, aby přenesl soutěž politických stran do soudní síně, což je v demokratickém státě nepřípustné.

Nebylo to u piva

Soudce Obvodního soudu pro Prahu 1 Pavel Freibert už v lednu konstatoval, že Kincl se žalobou nemůže domáhat po Semelové, aby vyslovila něco, co si nemyslí. Zároveň ale uvedl, že určitá obava z komunistické ideologie je zdravá. Z dnešní rekapitulace jeho rozsudku před odvolacím soudem vyplynulo, že podle Freiberta mohly být výroky poslankyně způsobilé zasáhnout do osobnostních práv například potomků popravené Horákové. Na dotaz, jaký má na toto stanovisko názor, Semelová odpověděla, že to by museli ohodnotit sami potomci, nikoliv ona.

Podle Kinclova právníka Jaroslava Bárty byl zásah do osobnostní sféry dán tím, jaké postavení KSČM a Semelová mají. „Ten výrok nepronesl někdo v hospodě u piva, ale bylo to proneseno poslankyní České republiky, tedy členkou zákonodárného orgánu,“ zdůraznil.

