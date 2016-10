Sobotka připustil vládní spolupráci s komunisty

Předseda vlády a ČSSD Bohuslav Sobotka v rozhovoru pro Hospodářské noviny (HN) připustil, že by sociální demokracie po příštích parlamentních volbách případně mohla vzít komunisty do vlády, pokud by nezpochybňovali členství Česka v Severoatlantické alianci a proevropskou orientaci vlády. Současně ale uvedl, že vše záleží na výsledku voleb.