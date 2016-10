Jiří Pospíšil: Volební výsledky TOP 09 jsou problém

Pospíšil velmi stál o to, aby TOP 09 a ODS spolupracovaly v předvolební koalici alespoň na krajské úrovni. Dosud se zcela nevzdal ani myšlenky na spojení obou stran i v celostátní politice. To se ale v blízké budoucnosti jeví jako nereálné. Podobně jako návrat Pospíšila do domácí politiky.

Europoslanec teď podle svých slov čeká na vnitrostranickou reflexi slabých volebních výsledků TOP 09 a možná i na rezignaci předsedy strany Miroslava Kalouska, s nímž ho nepojí příliš vřelé vztahy. Stále není zcela jasné, jestli Kalousek místo předsedy uhájí. Definitivně o tom rozhodne čtvrteční výkonný výbor strany.

„TOP 09 si musí vyhodnotit výsledky z krajských voleb, říct si, jestli je všechno v pořádku, nebo je to problém. Já si myslím spíš to druhé. Ale nebudu TOP 09 říkat, co má dělat nebo kdo má odejít,“ řekl Pospíšil v rozhovoru pro týdeník Euro.

Už dlouho se přimlouváte za bližší spolupráci ODS a TOP 09. Proč by to podle vás bylo výhodné?

Vnímám to tak z pozice občana, pravicového voliče a v krajských volbách jsem to myslel zejména ve vztahu k Plzni. Oběma stranám v Plzeňském kraji jsem radil, aby vytvořily společnou kandidátku. Ta kandidátka ODS, TOP 09, ale třeba i Starostů mohla být vítězná. Příběh Plzně ukazuje, že by pravice rozhodně měla uvažovat o nějaké spolupráci. Ale tato úvaha nevyjadřuje nějaké mé ambice, já jsem europoslanec a nebudu kandidovat v parlamentních volbách.

Neměl jsem v této souvislosti na mysli vaše ambice.

Ano, ale Zahradilové (europoslanec za ODS Jiří Zahradil – pozn. red.) a jiní začali na Facebooku hystericky vykřikovat, že se někam tlačím. Je to jen moje úvaha o tom, jak by mohla pravice obecně posílit.

Miroslav Kalousek ale už několikrát uvedl, že by byl rád, kdybyste do TOP 09 přímo vstoupil a nekandidoval za ni pouze jako nezávislý.

Mně to nikdo osobně neřekl. Zastupuji v Evropském parlamentu TOP 09 a Starosty a nezávislé. S oběma stranami spolupracuji. V tuto chvíli na té spolupráci nechci nic měnit a o vstupu do strany neuvažuji. Já jsem tím posledním místem na kandidátce TOP 09 pro krajské volby v Plzeňském kraji prokázal, že ta má kandidatura má spíše symbolický charakter. I tak jsem myslím pár hlasů TOP 09 přinesl.

Nechtěl byste přece jen TOP 09 pomoci více než jen posledním místem na kandidátce?

Máte-li pocit, že by formální členství v TOP 09 bylo pro pravici větší pomocí, prosím. Já si to úplně nemyslím. TOP 09 má zvolené orgány na další dva roky. Uvidíme, jakou sebereflexi z výsledku krajských voleb teď vyvodí. Zatím jsou to předčasné otázky.

Nepřijde mi to jako předčasné, ale logické. Vy jste jako jeden z mála kandidátů TOP 09 udělal v krajských volbách dobrý výsledek.

Vaše otázky jsou asi logické, ale ta hra teď není o mně. Pokud budu formálním členem TOP 09, ztíží mi to spolupráci se Starosty. I na jejich kandidátce jsem byl v evropských volbách zvolen. TOP 09 si musí vyhodnotit výsledky z krajských voleb, říct si, jestli je všechno v pořádku nebo je to problém. Já si myslím spíš to druhé. Ale nebudu TOP 09 říkat, co má dělat nebo kdo má odejít. Tah teď není na Jiřím Pospíšilovi, tah je na TOP 09.

