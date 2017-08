Jaderný arzenál USA je silnější než kdy dřív, varoval Trump Pchjongjang

„Můj první rozkaz ve funkci prezidenta byl obnovit a modernizovat náš jaderný arzenál. Nyní je silnější a mocnější než kdykoli předtím,“ napsal Trump. „Doufám, že nikdy nebudeme muset tuto sílu použít. Nikdy ale nenastane doba, kdy nebudeme nejmocnějším národem na světě,“ dodal v dalším příspěvku. Ministr obrany James Mattis Severní Korei vzkázal, aby se vzdala všech akcí, které budou znamenat konec jejího režimu a jež zničí její národ.

Nejnovější slovní přestřelka začala, když Trump v úterý uvedl, že pokud bude KLDR Spojeným státům vyhrožovat, narazí na „ohnivou zlobu, jakou svět neviděl“. Severní Korea reagovala oznámením o možnosti útoku na Guam. V jiném dnešním prohlášení severokorejské armády se uvádí, že armáda by mohla provést „preventivní operaci“, pokud se objeví náznaky, že USA připravují provokaci.

Dnes ale americký ministr zahraničí Rex Tillerson slova šéfa Bílého domu mírnil s tím, že Trump se jen snažil vyslat silný vzkaz v jazyce, jemuž severokorejský vůdce Kim Čong-un porozumí. „Domnívám se, že Američané by měli v noci klidně spát, tato rétorika posledních dnů nás nijak zvlášť neznepokojuje,“ řekl Tillerson podle Reuters krátce předtím, než jeho letadlo přistálo na Guamu. Podle agentury AP se tam zastavilo kvůli doplnění paliva cestou z Malajsie do Washingtonu.

Mattis později Severní Koreu vyzval, aby se vzdala soutěžení v jaderném zbrojení. „Měla by zvážit jakékoli akce, které povedou ke zkáze jejího režimu a zničení jejího národa,“ sdělil ministr. Podle něj by se měl Pchjongjang přestat izolovat a vyvíjet jaderné zbraně.

Na výhrůžky mezi Washingtonem a Pchjongjangem dnes reagoval také generální tajemník OSN António Guterres. „Generálního tajemníka situace velmi znepokojuje a stupňování konfrontačních výroků ho trápí,“ sdělil mluvčí OSN Stéphane Dujarric.

K záležitosti se vyjádřil také ruský zástupce při OSN Vasilij Něbenzja, který doufá, že se USA zdrží veškerých provokací, jež by přiměly KLDR k nebezpečným akcím. „Vojenské řešení nepadá v úvahu. Velmi si přejeme, aby USA zachovaly klid a zdržely se všeho, co by mohlo druhou stranu vyprovokovat k činům, jež by mohly být nebezpečné,“ sdělil Něbenzja.

Napětí mezi USA a KLDR zvyšuje zájem o Jen a Švýcarský frank Eskalace napětí mezi Spojenými státy a Severní Koreou zvyšuje zájem o japonský jen a švýcarský frank, tedy měny, které jsou v dobách geopolitické nejistoty považovány za bezpečné. Dolar ke švýcarskému franku oslabil na dvoutýdenní minimum a k jenu je nejslabší za téměř dva měsíce.



Kolem 19:30 SELČ ztrácel dolar k jenu asi 0,3 procenta a obchodoval se za 109,95 JPY. Švýcarský frank vůči dolaru přidával jedno procento na 1,0370 dolaru. Frank zpevňuje i vůči euru, kde vykazuje největší denní nárůst od ledna 2015. Přidával skoro jedno procento na 0,8820 eura.



Dolarový index, který měří výkon dolaru ke koši šesti hlavních světových měn, byl bez výraznějších změn na 93,44 bodu.



Americký prezident Donald Trump v úterý varoval Severní Koreu, že pokud bude Spojeným státům vyhrožovat útokem, dočká se rázné odezvy. Varování do Pchjongjangu adresoval v době, kdy média publikují informace o výrazném pokroku severokorejského režimu při vývoji jaderné a raketové technologie.

