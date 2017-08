Stačí pokyn od Kima a KLDR vypálí rakety na americký ostrov Guam

Prohlášení vydal Pchjongjang krátce po úterním varování prezidenta USA Donalda Trumpa, podle něhož by KLDR raději neměla dál Spojeným státům vyhrožovat. Pokud ale bude, narazí podle Trumpa na „ohnivou zlobu, jakou svět neviděl“.

V jiném dnešním prohlášení severokorejské armády se uvádí, že armáda by mohla provést „preventivní operaci“, pokud se objeví náznaky, že USA připravují provokaci.

KLDR provedla v poslední době několik raketových testů, při nichž vyzkoušela nově vyvinuté mezikontinentální balistické rakety, schopné údajně zasáhnout kontinentální Ameriku. Testování doprovázela ostrá kritika Spojených států a výhrůžky jaderným konfliktem.

Trump proklamuje tvrdost a rozhodnost

After many years of failure,countries are coming together to finally address the dangers posed by North Korea. We must be tough & decisive!