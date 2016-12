Izrael dodá Česku mobilní radary za tři miliardy

Mobilní radary české armádě by měl nejpozději do roku 2021 dodat Izrael. Uvedl to dnes ministr obrany Martin Stropnický (ANO) poté, co kabinet informoval o výsledcích tendru. Česko by tak měl chránit radar, který je součástí systému Iron Dome. Izrael jej používá při ochraně svých měst před palestinskými raketami.