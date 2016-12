Vybráno. Vojáci dostanou radary z Izraele

Jak zjistil týdeník Euro, pro izraelské 3D radary ELM 2084 MMR se ministerstvo obrany rozhodlo především proto, že jde o vyzkoušené systémy. „Nenabízí nám něco, co je jen na papíře. Technologie ELM 2084 MMR se osvědčila jako mozek systému Iron Dome, který chrání Izrael před raketovými útoky povstalců, navíc radary fungují i jinde ve světě,“ popisuje vysoce postavený úředník ministerstva obrany.

Jde o jeden z největších strategických armádních nákupů za poslední roky. Nové mobilní 3D radary MADR mají nahradit zastaralou sovětskou techniku a zásadně vylepšit ochranu vzdušného prostoru nad Českem do výšky tří kilometrů.

I když ministerstvo obrany původně oslovilo více světových výrobců, nakonec vybíralo pouze ze tří možností. Díky historii česko-izraelských vztahů a vyspělosti obranného průmyslu židovského státu odborníci od počátku favorizovali právě nabídku Elta Systems. S ní soupeřil švédský Saab. „Jenže zásadní potíží jejich radaru Giraffe 4A je, že jde o poměrně nový produkt bez operační historie,“ vysvětluje ministerský úředník. Jinými slovy – armáda dala přednost zavedené technologii.

Saab Česku nabízel tento systém Giraffe 4A.

A někteří politici neoficiálně dodávají, že Saabu uškodila i značná nevyrovnanost česko-švédského obranného obchodu. Zatímco Praha si od Stockholmu pořizuje letouny a zbraně za miliardy, opačným směrem proudí jen zlomek.

Třetí nabídku do Prahy poslala francouzská firma Thales Raytheon Systems. Jak už v polovině října informovalo Euro, pokud by se hledělo jen na nejnižší pořizovací cenu, vítězem by se stali právě Francouzi.

Rovnice ministerstva obrany však stanovila, že finanční stránka rozhodne ze 60 procent (30 pořizovací cena, 30 cena údržby), dalších 40 procent se bude při hodnocení rozdělovat podle technických parametrů jednotlivých radarů. Jak před několika dny napsal deník E15, který o výsledcích tendru informoval jako první, odborná komise při výběru nejvhodnější nabídky za 5,9 miliardy korun posuzovala 360 parametrů.

Vláda posvětí zakázku na svému zasedání 14. prosince, zástupci ministerstva obrany pak budou moct začít jednat o detailech obchodu, jako je třeba termín dodání prvních systémů nebo výcvik obsluh. Samotný nákup pak proběhne na mezivládní úrovni.

Vítězství Izraelců je i dobrou zprávou pro pardubickou společnost Retia patřící do koncernu Czechoslovak Group. Jedni z „pohrobků“ po pardubické Tesle se dostanou nejen k části výroby izraelských radarů, ale podle dřívější domluvy budou mít na starosti i dvacetiletou údržbu systémů, která každý rok spolkne zhruba 100 milionů korun. Tuhle sumu už výrobce zahrnul do celkové ceny své nabídky.

