Armáda oživuje sovětské stroje. Na nákup nových nejsou peníze

Právě před 50 lety vzlétl první prototyp dopravního letounu Jak-40. České letectvo je ovšem na téhle muzejní technice dodnes závislé a nic se na tom nezmění minimálně do roku 2020. Přitom o odstavení jaků se mluví už šest let.

Jenže vojsko nyní chtě nechtě připouští, že bez sovětských letounů to prostě nepůjde. V roce 2017 a 2018 musí na velké opravy poslat transportní letadla CASA, a stroje Jak-40 je tak v některých úkolech nahradí. „Optimálním řešením je udržet letouny v provozu minimálně v uvedeném období,“ přikyvuje Jan Šulc, mluvčí generálního štábu.

Stárnoucí letadla vyžadují nákladné opravy, proto se ministerstvo chystá uzavřít smlouvu na údržbu, jejíž předpokládaná hodnota je 65 milionů korun. I když už úředníci vybrali vítěze, zatím jej nechtějí prozradit. Nicméně čtyřletou rámcovou zakázku pravděpodobně získala pražská firma Realprogres. Ta se o jaky stará dlouhodobě. Loni za jejich údržbu inkasovala 12,4 milionu korun, v roce 2014 pak 18,4 milionu.

Staré stroje znervózňují politiky

Neustálé opravy starých letadel a odsouvání jejich náhrady začínají znervózňovat politiky. Právě jejich delegace využívají jaky k cestám po Evropě nejčastěji. Už letos v květnu si členové sněmovního výboru před zástupci generálního štábu otevřeně stěžovali. Odpověď ale byla jednoduchá: na nákup nových tryskáčů chybějí peníze a minimálně do roku 2020 se na tom nic nezmění.

„V současné době máme rozpracováno několik variant nahrazení letounů Jak-40. Vzhledem k tomu, že jde o finančně náročný projekt, je jeho realizace podmíněna dostatkem finančních prostředků,“krčí Jan Šulc rameny. Politici se musejí smířit s tím, že s třímotorovým letounem, do něhož se nastupuje „zadkem“, budou do Bruselu létat několik dalších let. A vojsko zase utratí desítky milionů za udržení obstarožní techniky.

