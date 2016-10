Reuters: Trump si znovu získává znepřátelené republikány

Mnoho zákonodárců a republikánů přestalo během víkendu Trumpa podporovat. Důvodem byla zveřejněná videonahrávka, na které se Trump nevybíravě vyjadřuje o ženách. Pokud by se Trumpova kampaň v důsledku klesající podpory zhroutila, byl by na něj pravděpodobně zesílen tlak, aby svou kandidaturu ukončil. To se nestalo. Republikáni, kteří viděli, jak se jejich strana rozděluje, se opět potýkají se známým dilematem: buď se distancují od kandidáta, který ohrožuje těsný souboj prezidentských kandidátů, nebo ho budou podporovat v naději, že se dostane do Bílého domu.

Napodruhé byl Trump lepší

Manhattanský realitní magnát předvedl dravější a disciplinovanější výkon než při první debatě. Tepal svou demokratickou soupeřku Hillary Clintonovou za to, že používala soukromý e-mailový server v době, kdy byla ministryní zahraničních věcí. Nezapomněl zmínit ani desítky let starou aféru jejího manžela, bývalého prezidenta Billa Clintona.

Tím pravděpodobně potěšil své hlučné příznivce, kteří po celý rok plnili arény po celé zemi, ale nezískal si podporu umírněnějších voličů ze států, ve kterých bude součet hlasů nejtěsnější. Pokud má 8. listopadu porazit svou soupeřku Hillary Clintonovou, bude tyto hlasy velmi potřebovat.

„To, jak si vůči Hillary dnes večer nebral servítky, je něco, co si konzervativci od republikánského prezidentského kandidáta přáli od dob, kdy byl prezidentem Bill Clinton,“ řekl bývalý politický ředitel Republikánské strany v Iowě Craig Robinson.“Republikánská základna a konzervativní rozhlasoví komentátoři si jeho výstup zamilují,“ dodal.

Ale strana je nadále připoutaná k opravdu problematickému kandidátovi, který má veliký problém přilákat hlasy žen, vysokoškoláků a obyvatel předměstí. A průzkum, který pořídila bezprostředně po debatě televize CNN, nasvědčuje tomu, že republikáni mají důvod být nervózní.

Trump svůdce republikánům vadí

Rozruch okolo videonahrávky z roku 2005, na které se Trump chvástal, že osahával a sváděl ženy, vedl desítky zákonodárců, včetně arizonského senátora Johna McCaina, k tomu, aby Trumpa odsoudili. Jejich odsouzení dostalo stranu do nejhorší krize od rezignace republikánského prezidenta Richarda Nixona v roce 1974.

Republikánský poslanecký klub, který tvoří téměř 250 republikánů ze Sněmovny reprezentantů, se má v pondělí sejít, aby projednal Trumpovu hroutící se kampaň, uvedl republikánský poradce. Předseda Sněmovny reprezentantů Paul Ryan, který měl v sobotu po boku Trumpa vystoupit ve Wisconsinu, Trumpovo pozvání po zveřejnění videonahrávky odvolal.

Nahrávka mezi republikány rozpoutala debatu, jestli se mají peníze určené na Trumpovu kampaň raději dát na podporu republikánských kandidátů do sněmovny, kteří se v důsledku zveřejněného videa mohou setkat s klesající podporou.

„Je nejvyšší čas, abychom přerušili veškeré vazby na Trumpa a soustředili se na zachování republikánské většiny v Kongresu a na podporu republikánských kandidátů v místních zastupitelstvech. A to okamžitě,“ řekl bývalý republikánský stratég John Weaver.

Republikánští představitelé se ale obávají něčeho jiného. Bojí se, že v důsledku Trumpovy neoblíbenosti mnozí republikánští voliči k volbám nepřijdou. V souvislosti s touto panikou a odsudky se Trump v neděli snažil znovuzískat podporu republikánských voličů čerstvou dávkou provokativních útoků na Clintonovou. Zároveň jeho projev odvedl pozornost médií od nahrávky.

Trump nabídl sžíravou kritiku zahraniční politiky Clintonové v období, kdy byla hlavní americkou diplomatkou. Na pódiu se netajil tím, že podle něj Clintonova patří za mříže a nadále vyhrožoval, že ze sexuální minulosti jejího muže udělá kauzu.

Trump je tak možná z nejhoršího venku, ale neudělal nic pro to, aby zamezil obavám republikánů, uzavřela analýzu agentura Reuters.