První debata Trump vs. Clintonová: obvinění z rasismu či vzestupu islamistů

Duel na půdě Hofstraovy univerzitě na Long Islandu ve státě New York trval 90 minut. Clintonová podle některých médií působila uvolněně a pozitivně, zatímco Trump byl často v defenzivě.

V prvním bloku věnovaném ekonomice Clintonová řekla, že je třeba více udělat především pro střední třídu. Na adresu svého soupeře uvedla, že měl štěstí, když mu jeho bohatý otec kdysi poskytl vysoký úvěr. Trump je podle ní přesvědčený, že „čím více pomůžete bohatým, tím lépe se budeme mít my všichni“. Dodala, že s tím nesouhlasí, a jako protiklad uvedla svého otce, který měl jen malý podnik. Trump kontroval, že otec mu v 70. letech půjčil „malou částku“, kterou on rozmnožil. V pokračující debatě okolo dohody známé jako Transpacifické partnerství (TPP) Clintonová o Trumpovi prohlásila, že „žije ve své vlastní realitě“. Kritizovala také jeho neochotu zveřejnit daňové přiznání s tím, že Trump „něco skrývá“.

Podnikatel zase tepal především Čínu a Mexiko, které podle něj berou USA pracovní místa. „NAFTA (Severoamerická zóna volného obchodu) je ta nejhorší dohoda, jaká byla kdy podepsána,“ uvedl Trump.

Trump: USA potřebují právo a pořádek

Když se debata stočila na situaci uvnitř USA, řekl Trump, že Afroameričané a Hispánci podle něj zažívají ve Spojených státech peklo. Země potřebuje „právo a pořádek“, zopakoval. Narážel tak na řadu incidentů z poslední doby, při nichž přišli při policejních zákrocích o život černoši. Clintonová uvedla, že její sok podle ní „vykresluje hrozně špatný obraz černošských komunit“ v USA. „Nemůžeme jen říct zákon a pořádek, potřebujeme přijít s nějakým plánem,“ dodala.

Demokratická kandidátka také opět obhajovala omezený přístup ke zbraním. Na otázku moderátora, jestli policisté mají k černochům předpojatý vztah, řekla, že „skrytá předpojatost je problém všech, ne jen policie.“ Trump zdůraznil, že on je zastáncem toho, aby policisté měli právo zastavovat chodce a prohledávat je.

Clintonová také prohlásila, že Trump začal svou politickou kariéru tvrzením, že prezident Obama se narodil mimo Spojené státy, a šířil tak „rasistickou lež“, že první černošský šéf Bílého domu není americký občan. Tvrdila, že rasistické chování newyorského miliardáře lze vystopovat daleko do minulosti. Trump na to reagoval připomínkou demokratických primárek v roce 2008. Clintonová podle něj tehdy s Obamou jednala se „strašným despektem“.

V debatě o zahraniční politice Trump obvinil Clintonovou, že spolu s prezidentem Obamou před lety umožnili nástup takzvaného Islámského státu (IS). „Libye, to byla další katastrofa,“ dodal. Clintonová uvedla, že proti radikálům z IS je třeba bojovat především zesílením činnosti tajných služeb. „Donald neustále uráží muslimy v zahraničí, muslimy doma, a to v době, kdy potřebujeme spolupracovat,“ řekla. Světová média si všímají, že Trump uváděl chybně fakta kolem dění v Iráku.

V plamenném závěru debaty newyorský miliardář prohlásil, že Clintonová nemá dostatečnou výdrž na to, aby mohla být prezidentkou Spojených států. Podle něj má sice zkušenosti, ale špatné. Demokratka na to reagovala výčtem svých mnoha zahraničních cest a diplomatických úspěchů. Připomněla také kontroverzní Trumpovy výroky o ženách, které podle ní přirovnal k prasatům.

Na otázku, zda přijmou výsledky voleb, oba kandidáti potvrdili, že ano. Clintonová se obrátila na publikum a řekla, že ve volbách „nejde o nás, ale o vás“. Trump pronesl svůj oblíbený výrok o navrácení velikosti Americe.

CNN: Vyhrála Clintonová Televize CNN ve svém prvním komentáři uvedla, že Hillary Clintonová zahnala Donalda Trumpa do defenzívy, což je možná kritický okamžik zatím velmi vyrovnané kampaně.



Podle rychlého průzkumu CNN demokratická kandidátka v debatě zvítězila.



Clintonová, která v minulých týdnech v průzkumech preferencí spíše ztrácela, předvedla působivý výkon, v němž potvrdila politický přehled, ale i smysl pro humor. Některým tvrdým útokům svého soupeře se vysmála, uvedla americká televize.



Trump získal několik politických bodů v debatě o hospodářství a zaměstnanosti. „Debata ale prokázala jeho sklon k nepravdivým tvrzením a nepřesným prohlášením, ať už jde o bezpečnost, podporu války v Iráku nebo spory o rodiště Baracka Obamy,“ konstatovala CNN.



Bleskový průzkum televizní stanice ukázal, že 62 procent dotázaných považuje Clintonovou za vítězku první debaty, zatímco pro Trumpa hlasovalo 27 procent. Podle 53 procent dotázaných byla Clintonová „upřímnější a bezprostřednější“, podle 40 procent byl naopak v tomto ohledu lepší Trump.

