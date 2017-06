Němci před volbami staví zeď proti ruskému medvědovi

V březnu a dubnu se hackeři chtěli dostat do počítačů vlivových organizací německých politických stran. Jak Nadace Friedricha Eberta, která je napojená na socialistickou SPD, tak Nadace Konrada Adenauera, jež je propojena s křesťanskou demokracií CDU Angely Merkelové, zaznamenaly pokusy infiltrovat jejich počítače.

Loni podvodníci založili server v Lotyšsku, který zahltil německé poslance phishingovými emaily, které se snaží ukrást jejich citlivá data.

Co je to Rhybaření Phishing (někdy převáděno do češtiny jako rhybaření) je podvodná technika používaná na Internetu k získávání citlivých údajů (hesla, čísla kreditních karet apod.) v elektronické komunikaci. K nalákání důvěřivé veřejnosti komunikace předstírá, že pochází z populárních sociálních sítí, aukčních webů, on-line platebních portálů,úřadů státní správy nebo od IT administrátorů.

V roce 2015 zločinci ukradli ze sítě německého Spolkového sněmu 16 GB dat. To je stručný výčet podezřelých aktivit hackerů napojených na Rusko.

Podle šéfa Hanse-Georga Maasena Spolkového úřadu pro ochranu ústavy (BfV – Budnesamt für Verfassungsschutz), jenž funguje jako civilní zpravodajská služba (kontrarozvědka), všechny podezřelé aktivity míří ke skupině Pawn Storm, jež je napojena na ruské tajné služby.

V září se hraje o to, zda Agela Merkelová obhájí pozici kancléřky i ve čtvrtém volebním období. Ta přitom patří k nejsilnějším kritikům Vladimira Putina v Evropě.

„Je stále více důkazů o pokusech ovlivnit volby Ruskem,“ varoval šéf německé kontrarozvědky. „Čekáme skokový nárůst kybernetických útoků před volbami,“ dodal.

I když podle průzkumů veřejného mínění má CDU a Merkelová volby vyhrát, Putinovi by se hodilo co nejvíce Merkelovou oslabit a do čela státu spíše posadit „neomarxistu“ Martina Schulze, kandidáta SPD, který by v ideálním ruském scénáři mohl vládnou s německými Zelenými. „Pana Schulze neznám, ale je to poměrně zkušený člověk,“ nechal se slyšet ruský prezident. Propagandistická ruská agentura Sputnik News v souvislosti s německými volbami zdůraznila, že ruský prezident bude spolupracovat s každým, kdo prokáže „konstruktivní“ přístup.

Německá kontrarozvědka se také bojí toho, že Kreml bude chtít posilovat vliv protisystémové Alternativy pro Německo a případně ovlivnit i 2,5 milionu německých voličů, kteří pocházejí z Ruska.

Prognóza voleb do německého parlamentu CDU/CSU 38% SPD 25% FDP 8,5% Levice 8,0% Zelení 8,0% AfD 7,5%

„Kybernetická bezpečnost je priorita číslo jedna a kancléřka Merkelová ji bere velmi vážně,“ citovala agentura Bloomberg Arneho Schönbohma, prezidenta Spolkového úřadu pro bezpečnost informační techniky (BSI - Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik).

Pro Rheinische Post Schönbohm uvedl, že úřad komunikuje s deseti politickými stranami, aby jim poradil, jak se chránit před kybernetickými útoky, rovněž všichni němečtí poslanci dostali instrukce, jak se mají chovat, aby úniku infofmací předešli.

BSI najal na začátku tohoto roku dalších 180 lidí, většinou počítačových odborníků, aby ochránili německé servery před volbami. Experti BSI se také ptali na zkušenosti francouzských kolegů při útocích na volební tým současného francouzského prezidenta Emmanuela Macrona. Poslanci CDU mluví o legislativě, jež by umožnila cizí útočící servery zpětně hackovat.

Také německé ministerstvo školství se zapojilo do protihackerské iniciativy a školí politiky i úředníky, jak se počítačovým útokům bránit. Německá armáda zřídila kybernetickou jednotku, která má mít 12 000 vojáků a 1 500 civilistů a má bránit útokům na německou infrastrukturu (elektrárny, nemocnice) a vojenskou infrastrukturu.

Že jsou hrozby útoků na Německo reálné tvrdí Maksymilian Czuperski z nevládní Atlantické rady (Atlantic Council) ve Washingtonu.

„Od konce roku 2016 jsem identifikovali kybernetické útoky na kancléřku Merkelovou a očekáváme další příval s tím, jak se volby blíží,“ řekl Czuperski, jež vede Digital Forensic Research Lab.

Putin na dotazy novinářů připustil, že by někteří „vlastenecky orientovaní“ Rusové mohli na vlastní pěst páchat kybernetické útoky na ty, jenž šíří protiruskou propagandu.

