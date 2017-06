Sankce nejsou hlavní problém, tvrdí Putin. Rusku prý víc škodí levný plyn

Kladnou stránkou sankcí je naopak podle Putina to, že donutily Rusko rozvíjet dříve zaostávající oblasti vlastní ekonomiky.

„Historie dokazuje, že Rusko žije pod sankcemi od doby, kdy začalo vznikat (…) To bylo ještě před bolševickou revolucí,“ prohlásil Putin v odpovědi na dotaz, zda Rusko bude muset žít pod sankcemi Západu ještě desítky let. I kdyby v roce 2014 nebylo připojení Krymu k Rusku, stejně by si prý Západ vymyslel nějakou jinou záminku.

Prezident připustil, že sankce se v ekonomice projevily, ale nemyslí si, že by představovaly „kardinální“ problém. Více Rusko postihly výkyvy světové ekonomiky. Prohlásil také, že Moskva bude při prodlužování vlastních protiopatření přihlížet k postoji zemí, prodlužujících sankce proti Rusku.

„Víme teď, že v Senátu USA vznikl návrh zákona o zpřísnění sankcí. Nic tak mimořádného se neděje, tak kvůli čemu teď začali mluvit o sankcích? Svědčí to o vnitropolitickém boji v USA,“ řekl Putin v reakci na rozhodnutí amerických senátorů.

Senát ve středu drtivým poměrem hlasů schválil nové, rozsáhlé sankce proti Rusku, které mají být trestem za údajné vměšování Moskvy do loňských prezidentských voleb v USA. Pro zavedení sankcí hlasovalo 97 ze stovky senátorů. Sankce musí potvrdit Sněmovna reprezentantů a podepsat prezident Donald Trump.

