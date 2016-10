Elity San Franciska chtějí z ulic vyhnat bezdomovce

San Francisco a Silicon Valley lákají největší kapacity technologické branže. Se zvyšujícími se příjmy v regionu roste i poptávka po bydlení a tím pádem i ceny. Nejde přitom o zanedbatelné zvyšování, výjimkou není ani nárůst nájmu o více než 300 procent.

Kvůli rozrůstající se sociální krizi se neustále zvyšuje i počet bezdomovců, kterých je v San Francisku v současné době už téměř sedm tisíc. Přístřešky s možností dočasného pobytu navíc mají jen omezenou kapacitu, a proto narůstá počet lidí, kteří přespávají na ulicích ve stanech. Řada z nich se usídlila před budovami velkých firem. Technologické elity teď přišly s kontroverzním návrhem: bezdomovce chtějí z ulic vyhnat úplně.

V současnosti platí zákaz okupování chodníků mezi sedmou ranní a jedenáctou večerní a bezpečnostní složky mají možnost odstraňovat závadné objekty. Zákaz stavění stanů však v městských stanovách chybí. A právě to chce změnit návrh Proposition Q, který podporují například předseda Sequoia Capital Michael Moritz, investor Ron Conway či investor a manžel šéfky Yahoo Marissy Mayerové Zachary Bogue.

V návrhu, o jehož schválení budou rozhodovat občané, se píše, že přespávání lidí na ulících je nebezpečné a nezdravé. Jeho autoři tvrdí, že řešením situace lidí bez domova nejsou stany, ale bydlení. To ovšem lidem bez domova opatřit nehodlají. Navrhují následující: pořádkové síly by v okolí stanu vyvěsily výzvu na jeho odstranění do 24 hodin. Pokud by k němu nedošlo, dostaly by možnost jej zabavit. Město by pak všechny osobní věci postižených osob dalo do úschovy, kde by je po 90 dní bezplatně skladovalo a po uplynutí této doby je mohlo zničit. Dotčeným osobám by bylo nabídnuto dočasné přespání v útulku nebo uhrazení autobusové jízdenky na přepravu do jiného města.

Kontroverzní návrh ihned vyvolal ostrou protireakci, pod kterou se podepsala i místní organizace Demokratické strany. Jejím hlavním argumentem je tvrzení, že předkládaný návrh situaci lidí bez domova neřeší, ale naopak ji ještě zhoršuje. Po promptním opuštění svého stanu by bezdomovcům byla zajištěna jen jedna noc v dočasném přístřešku a poté by se ocitli znovu na ulici, tentokrát navíc bez čehokoli nad hlavou. Námitkou autorů návrhu, který podporuje i starosta města Ed Lee, je však tvrzení, že denně zůstává nevyužito až 10 procent lůžek pro bezdomovce.

K zamítnutí návrhu vyzval vlivný deník San Francisco Chronicle, který rovněž tvrdí, že nejde o žádné řešení, ale spíše o vyjádření frustrace a politického symbolismu. I v případě schválení návrhu by stany z ulic nezmizely a jeho podporovatelé by zjistili, že tím ničeho nedosáhli, tvrdí list.

Dále čtěte:

V San Francisku se propadá mrakodrap. Hrozí obří soudní spor

Realitní krize na Zélandu. V Aucklandu stojí dům víc než v Londýně