Realitní krize na Zélandu. V Aucklandu stojí dům víc než v Londýně

Ač novozélandský prezident John Key slovo krize odmítá, není nijak přehnané. Před zimou (která začíná na Zélandu v červnu) stovky lidí spali pod stany, v garážích nebo přepravních kontejnerech, jelikož si nemohli dovolit ani nájem. Rodiny spaly v autech, pod mosty nebo se uložily v maorských shromažďovacích domech, píše britský list The Guardian. Bezdomovectví se stalo velmi obvyklé dokonce i pro zaměstnané Zélanďany.

Týká se to primárně Aucklandu, kde žije třetina obyvatel ostrovní země – kolem 1,4 milionu. Jinde na Zélandu není situace tak dramatická – mezi nemovitostmi v Aucklandu a jinde na ostrovech tak roste stále větší propast.

Za jeden milion novozélandských dolarů (17,5 milionu korun), což je mimochodem aktuálně průměrná cena domu v Aucklandu, lze v této metropoli získat obyčejný dům na chudém předměstí bez výhledu na moře. Jinde na Zélandu je možné za milion dolarů bydlet v daleko lepších staveních.

Ještě před 10 lety byl dům v Aucklandu v průměru za polovic – za půl milionu novozélandských dolarů. A nyní je to více než v Londýně, kde stojí dům průměrně v přepočtu necelých 15 milionů korun. Realitní trh na Zélandu, a v největším městě Aucklandu obzvláště, prochází silným přehříváním.

Minulý rok vzrostly ceny nemovitostí na ostrově o 11 procent, jak ukázal průzkum realitní společnosti Frank Knight. V žádné jiné zemi na světě, po odečtení vlivu inflace, to nebylo více.

Země s nejvíce rostoucími a klesajícími cenami nemovitostí 1. Turecko 13,9%* 1. Taiwan -9,4% 2. Nový Zéland 11,2% 2. Ukrajina -9,2% 3. Kanada 10% 3. Hongkong -8,1% 4. Chile 9,4% 4. Maroko -3,6% 5. Švédsko 8,9% 5. Řecko -2,9% 6. Malta 8,8% 6. Singapur -2,4% 7. Rakousko 8,1% 7. Kypr -1,6% 8. Island 8,1% 8. Itálie -1,2% 9. Mexiko 8% 9. Brazílie -0,7% 10. Německo 7,9% 10. Japonsko -0,3%

Po odečtení vlivu inflace je Nový Zéland první a Turecko až 13. s růstem 7% (Zdroj: Frank Knight/The Guardian)

Drahé bydlení jistě netěší Brity, kteří se rozhodli nebo zvažují opustit svoji zemi po výsledku referenda o setrvání Británie v Evropské unii. Zélandské úřady zaznamenaly po červnovém referendu přes deset tisíc žádostí z Británie o přestěhování na Nový Zéland, více než dvojnásobek proti loňskému roku.

Proč je Auckland tak populární? The Guardian hovoří o několika faktorech. Jednak je ve městě dostatek práce, což přitahuje Zélanďany hlavně z venkova. Rovněž se jedná o město s výbornou pověstí. To láká i migraci ze zahraničí, která je na Novém Zélandu na historicky nejvyšších úrovních. To vše zvyšuje poptávku a s ní i ceny nemovitostí.

Pod novou vládou Novozélanské Národní strany navíc přišla vlna zahraničních investic. Každý druhý nákup nemovitosti má na svědomí zahraniční investor, velké množství z nich pochází z Číny.

Zélanďanům se však možná blýská na lepší časy. Na přehřívání realitního trhu zareagovala centrální banka, když v červenci zavedla nová přísná pravidla pro nákup nemovitostí. Opatření prý již během zimy (pro nás léta) začalo fungovat, poptávka po nemovitostech ze strany investorů klesla, což by mělo ceny srazit.

Začátkem září navíc přišla s nápravou (na nabídkové straně trhu) i vláda. Jejím plánem je vytvoření speciálních zón v Aucklandu, kde by po dobu tří let platila zvláštní pravidla pro realitní projekty. Mimo to vláda i samosprávy propagují život v bytech – tedy něco, co je Zélanďanům jako milovníkům domů a otevřeného prostoru – velice cizí.

Víte, jaké jsou ceny bydlení v Česku?

Čtěte dále: