Dolar posiluje. Vůči předním měnám vystoupal nejvýše za téměř 14 let

Dolarový index, který měří výkon dolaru ke koši šesti hlavních světových měn, vystoupil na 100,53 bodu, tedy na nejvyšší úroveň od dubna 2003. Jednotná evropská měna vůči dolaru poprvé od začátku loňského prosince sestoupila pod 1,07 dolaru.

Kolem 16:45 SEČ vykazovalo euro vůči dolaru pokles o zhruba půl procenta na 1,0675 dolaru. Podle řady analytiků a obchodníků by jednotná evropská měna mohla sestoupit až k 1,05 dolaru. „Může se dolar dostat na paritu s eurem? Jsme od ní vzdáleni jen sedm či osm procent, takže pravděpodobně ano,“ uvedl podle agentury Reuters analytik Adnan Akant ze společnosti Fischer Francis Trees and Watts.

Trumpovy plány na snížení daní a zvýšení investic do infrastruktury by mohly podpořit růst americké ekonomiky, zatímco jeho návrhy na uvalení cel na levný dovoz by mohly zvýšit ceny. Tyto vyhlídky posilují očekávání, že americká centrální banka (Fed) bude zvyšovat úrokové sazby rychleji, než se donedávna předpokládalo.

