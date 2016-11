Akcie v USA zpevňují, Dow Jones vystoupil na rekordní maximum

Dow Jones zahájil růstem o 0,3 procenta a překonal dosavadní průběžný rekord z poloviny srpna. Zhruba půl hodiny po otevření newyorské burzy se index dostal na 18 760 bodů a získával téměř jedno procento.

Vývoj indexu Dow Jones

Ve středečním obchodování překonaly akcie počáteční otřesy a Dow Jones nakonec vzrostl o 1,4 procenta. Rozšířil tak dvouapůlprocentní přírůstek z prvních dvou dní týdne, kdy přitom investoři sázeli na vítězství Trumpovy soupeřky Hillary Clintonové.

Wall Street nakonec vyhodnotila nečekané Trumpovo vítězství pro sebe jako příznivé. Trump plánuje zvýšené investice do infrastruktury a posílení výdajů na obranu, finančnímu sektoru vyhovují naděje na zmírnění regulace, farmaceutický sektor se přestal bát zásahů Clintonové do cen léků a čeká se rovněž zvýšení investic do těžby ropy a plynu, kterou Trump slibuje podpořit.

