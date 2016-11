Trumpovo vítězství připravilo investory o biliony v dluhopisech

Republikánský kandidát počítá s masivními investicemi, skrze něž chce podpořit ekonomický růst. Zatímco akciové indexy, komodity i samotný americký dolar se po počátečním šoku zotavily a začaly růst, u dluhopisů je situace odlišná. Investoři očekávají, že slibovaný hospodářský růst nastartovaný snížením daní a velkými investičními projekty povede ke zvýšení míry inflace, což zákonitě vyvolá pokles reálné hodnoty cenných papírů s fixním příjmem (a tedy i dluhopisů).

Uskutečnění Trumpova plánu si navíc vyžádá rozsáhlé emise nových dluhů, což už nyní vytlačuje výnosy vládních obligací nahoru a opačným směrem působí na jejich tržní cenu. Právě tyto tlaky se naplno projevily po Trumpově zvolení. Nárazový pokles v tržní hodnotě dluhopisů, k němuž došlo zejména během středy a jenž pokračuje v menší míře nadále, tak zatím z celkové hodnoty obligací sdružených v globálním dluhopisovém indexu ubral 337 miliard dolarů (8,4 bilionu korun).

Skok přes Atlantik

„V tuto chvíli je dluhopisový trh v potížích, říká trader Barra Sheridan z londýnské pobočky Bank of Montreal s tím, že na vině jsou především obavy z příliš expanzivní fiskální politiky v podání Trumpovy budoucí administrativy. A tržní data jeho slova potvrzují. Výnosy desetiletých dluhopisů americké vlády vyskočily ve středu o 20 bazických bodů, nejvíce od července 2013.

Nezůstalo však jen u amerických bondů. Šok se během jediného dne přenesl přes Atlantik a podobně jako na „US Treasuries“ zapůsobil na dluhopisové trhy na starém kontinentu. Například sazby desetiletých německých „Bundů“ vzrostly ve čtvrtek o 12 bazických bodů na 0,32 procenta, nejvyšší hodnotu od března. O 20 bodů na 1,95 procenta pak vzrostly výnosy italských dluhopisů a o 16 bodů na 1,43 procenta také těch španělských. Nárůst sazeb u svých „Gilts“ hlásí také trhy ve Velké Británii.

Na tahu je Fed

Nárůst sazeb a pokles cen dluhopisů pohání podle Bloombergu také očekávání investorů o blížícím se zvýšení základních sazeb americké centrální banky. „Trumpekonomika povede s největší pravděpodobností ke zrychlení tempa zvyšování úrokových sazeb,“ myslí si Robert Rennie zodpovědný za strategii na finančních trzích v bankovní skupině Westpac Banking Corp. „Do června očekávám růst výnosů u desetiletých bondů na 2,30 procenta,“ dodává.

Donald Trump se během předvolební kampaně zavázal k razantnímu snížení daňové zátěže a investicím do infrastruktury v hodnotě 500 miliard dolarů (12,4 bilionu korun). Podle nestranického Výboru pro zodpovědný rozpočet by to však vedlo ke zvýšení vládního dluhu o 5,3 bilionu dolarů (131,5 bilionu korun). Současná výše zadlužení Spojených států přitom už nyní dosahuje rekordní hodnoty 14 bilionů dolarů (347,3 bilionu korun). Během osmi let administrativy Barracka Obamy se dluh více než zdvojnásobil.

