Do práce v náladě? Firmy v USA nesmí trestat zaměstnance za THC v krvi

Firmy ve Spojených státech se dostávají do potíží, když chtějí udržet pracoviště „čisté“. Série změn protidrogové legislativy v jednotlivých státech zaměstnavatele mate. Ti nevědí, zda mohou marihuanu zakázat, nebo zda mohou pracovníky na přítomnost látky THC v jejich těle testovat.

V Kalifornii, kde je lékařská marihuana již legální, voliči v den prezidentských voleb schválili možnost držení drogy i pro rekreační účely. Ve státech Maine, Massachusetts a Nevada prošlo povolení marihuany také pro rekreační účely, zatímco Arkansas, Florida, Montana a Jižní Dakota legalizovaly nebo rozšířily povolení užívat marihuanu na lékařské účely.

To je jen část ze změn protidrogových zákonů, které v posledních měsících ve Spojených státech schválili. V kombinaci s faktem, že federální vláda považuje marihuanu stále za zakázanou drogu, to budí značné právní nejasnosti. Podle zaměstnavatelů to může vyvolat řadu nepříjemností, uvádí Wall Street Journal.

Vlastnosti THC

Podle právničky kanceláře Mirick O’Connell Amandy Baerové je nyní ve státech jako Massachusetts a Kalifornie ilegální jakkoliv trestat zaměstnance kouřícího marihuanu. Drogové testy na přítomnost THC v krvi jsou ve státech, kde má rekreační užívaní marihuany zelenou, porušením zákona.

V případě námitek na stav zaměstnance ovlivněného marihuanou nesmí firma vyvodit žádné důsledky ve formě přerušení pracovního poměru nebo pokuty. Pokud by tak jednala, vystavila by se riziku žaloby. „Žádná firma nechce být modelový případ. Pokud pracovníci nejsou v bezpečnostně citlivé pozici, neměli by být testováni,“ říká Baerová.

I kdyby zaměstnavatelé zkoušeli argumentovat tím, že upravování užívání marihuany na pracovišti mohou určovat interními předpisy, problémem zůstanou vlastnosti účinné látky THC. Ta v těle uživatele zůstává několik dní, a tak zaměstnanec může argumentovat tím, že marihuanu užil v době pracovního volna.

V kanceláři i kuřárně

Zaměstnavatelům se nelíbí ani různorodá definice bezpečnostně citlivé pracovní pozice. Podle aktuálních znění zákonů by například pod vlivem marihuanového opojení mohla pracovat třeba obsluha jeřábů nebo těžkých stavebních strojů.

Zaměstnavatelská sdružení teď požadují jasné pokyny, jak mají v případě firemních pravidel postupovat. Podle odborné veřejnosti je však změna amerického postoje k užívaní drog nezvratná. Marihuana se podle části odborníků stane běžnou součástí pracovišť a brzy bude v kuřárnách nebo kancelářích během teambuldigových aktivit.

V současné době je nákup a omezené držení marihuany pro rekreační účely povoleno v Coloradu, Oregonu, Washingtonu, Kalifornii, Maine, Nevadě, Massachusetts, na Aljašce a v oblasti hlavního města Washingtonu. Ve více než dvaceti státech je nákup a držení marihuany povoleno na lékařský předpis.

Čtěte také:

Nevyhrál jen Trump. Tři státy USA schválily rekreační užívání marihuany

Australská konopná firma Creso přichází do Česka. Přes Slovensko

Elkoplast zvažuje žalobu na stát. Neprodanou marihuanu chce darovat