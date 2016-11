Nevyhrál jen Trump. Tři státy USA schválily rekreační užívání marihuany

Američané kromě volby hlavy státu, poslanců Sněmovny reprezentantů, třetiny Senátu a 12 guvernérů na řadě míst rozhodovali v referendech o různých otázkách celostátního i ryze místního charakteru.

Dospělí starší 21 let budou moci v Kalifornii vlastnit unci, tedy 28,35 gramů marihuany a pěstovat šest rostlin. K rekreačním účelům se bude moci konopí užívat i v Massachusetts a v Nevadě. V Arizoně legalizace marihuany neprošla. Jasno zatím není v Maine, kde se ještě sčítají poslední hlasy.

Kalifornie jako předvoj?

Propagátoři legalizace považují výsledky hlasování za velký úspěch. Těší je hlavně vítězství v Kalifornii, nejlidnatějším státě USA. „S Kalifornií v čele se rychle přibližuje konec zákazu nejen v celém státě, ale i v zahraničí,“ myslí si Ethan Nadelmann, výkonný ředitel Drug Policy Alliance.

Právě Kalifornii považují příznivci i odpůrci legalizace za indikátor veřejného mínění. Schválení rekreačního užívání bude mít velké důsledky na její ekonomiku a mohlo by eventuálně vést i k přehodnocení celoamerického zákazu. Podobný názor zastává i dosluhující prezident Barack Obama, který už před volbami tvrdil, že případný úspěch může učinit současnou politiku USA ohledně marihuany neudržitelnou.

Další vývoj se však těžko odhaduje, protože podle většiny expertů bude Trumpův budoucí kabinet nepředvídatelný. „Kdyby se ministrem spravedlnosti stal například Rudy Giuliani (bývalý starosta New Yorku), tak by to asi nebylo ideální,“ myslí si Nadelmann.

Změnu v přístupu Američanů k marihuaně však může naznačovat fakt, že většina návrhů byla schválena i při jasném vítězství republikánů, kteří se k této problematice většinou staví rezervovaně.

Užívání marihuany k rekreačním účelům je legální už v Coloradu, Washingtonu, Oregonu a na Aljašce a v oblastí hlavního města Washingtonu.

Na Floridě, v Severní Dakotě a Arkansasu budou moci lékaři marihuanu používat při léčbě nemocí, jakými jsou například rakovina, AIDS, epilepsie či žloutenka typu C. Výsledek hlasování zatím není jasný v Montaně. Pro medicínské účely lze marihuanu užívat již v 25 státech USA.

Celkem Američané v úterý hlasovali o asi 150 různých opatřeních. V Coloradu voliči schválili asistovanou sebevraždu pro smrtelně nemocné pacienty. Podobný postup je již možný v dalších pěti amerických státech. V několika státech se rovněž hlasovalo o trestu smrti. Například v Nebrasce voliči odsouhlasili znovuzavedení nejvyššího trestu. V tomto americkém státě nebyl nikdo popraven od roku 1997, v cele smrti se nyní nachází deset osob.

Zbraně a minimální mzda

Zpřísnění podmínek pro získání zbraní bylo tématem referend ve čtyřech státech, včetně Kalifornie, která má v této oblasti již nyní jedny z nejpřísnějších zákonů. Voliči tam nově schválili zákaz velkokapacitních zásobníků nábojů a odsouhlasili, že pro koupi munice je potřeba povolení.

Stát Washington schválil opatření, které umožní soudcům vydat příkaz o dočasném zabavení zbraní těm osobám, které jsou považovány za hrozbu. Ve státech Maine a Nevada skupina založená bývalým starostou New Yorku Michaelem Bloombergem utratila miliony dolarů během kampaně podporující kontroly téměř veškerého prodeje zbraní. Opatření bylo schváleno v Nevadě, v Maine se ještě dopočítávaly hlasy.

Vzhledem k tomu, že Kongres nebyl schopný dohodnout se na zvýšení minimální mzdy, která je 7,25 dolarů, tedy necelých 180 korun na hodinu, množství států i měst se rozhodlo jednat samo. Voliči v Arizoně, Coloradu a Maine odsouhlasili postupné zvýšení hodinové mzdy až na 12 dolarů, což je asi 300 korun do roku 2020. Ve Washingtonu, kde byla minimální mzda 9,47 dolaru, tedy 230 korun na hodinu, voliči odsouhlasili její navýšení na 13,50 dolaru, tedy 330 korun do roku 2020.

