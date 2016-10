Australská konopná firma Creso přichází do Česka. Přes Slovensko

CPH podepsala distribuční smlouvu se společností Medi-In, za kterou stojí slovenští podnikatelé. Distributor má na základě dohody spustit prodej konopného potravinového doplňku CBDium ve své síti více než 300 lékáren a dalších prodejen. Australská firma se rozhlíží také po dalších možnostech trhu ve Střední Evropě. Uvedl to portál finfeed.com.

CPH dosáhla ke konci října tržní kapitalizaci na úrovni 10 milionů australských dolarů, tedy asi 180 milionů korun. Firma vstoupila na burzu koncem minulého měsíce s cenou jedné akcie ve výši 39 centů. Dohoda znamená pro Australany také možnost získat hotovost pro další expanzi. Od vstupu na evropský trh očekává nárůst zájmu investorů. V různých fázích klinických studií má společnost několik přípravků.

Součástí dohody s Medi-In je rozsáhlá marketingová aktivita týkající se prodeje CBDium v Česku. Medi-In začala na trhu fungovat v roce 2008. Na Slovensku a v Česku zásobuje léky a farmaceutickými doplňky obchody, lékárny a nemocnice. Obchoduje také se zdravotnickou a laboratorní technikou.

CBDium firma nabízí jako konopný extrakt s širokým pásmem kanabinoidů, flavanoidů a terpenů. Látka CBD se v posledních letech dostala do přízně výzkumu a vývoje léčebného konopí, protože její psychoaktivní efekt je ve srovnání s THC minimální.

Hodnota akcií Creso Pharma od uvedení na burzu

Zdroj: Creso Pharma

Podmínkou pro distribuci na evropský trh byla výroba na území Evropské unie. Aby mohli Australané kanabinoidy v Česku distribuovat, odkoupili slovenskou biotechnologickou společnost Hemp Industries.

„Dohoda byla možná pouze prostřednictvím akvizice slovenské Hemp Industries, což znamená historický milník pro naši společnost. Umožní nám to generovat okamžité zisky a pomůže expanzi našich produktů na evropský trh,“ uvedl spoluzakladatel CPH Boaz Wachtel, který je podle obchodního rejstříku nově také jednatelem Hemp Industries.

Expanze CPH do střední Evropy přichází jen pár dní poté, co průnik do konopného byznysu oznámila také Swiss Pharma. Švýcarští farmaceuti projevili zájem o převzetí výrobce konopných léčiv Streuli Pharm.

