Dálnici D1 čeká za rok nával: devět oprav najednou

Poslední zimy byly příznivé a bylo možné na stavbách pracovat déle než je obvyklé, uvedl Ťok. Byla by škoda přestat stavět v době, kdy je to stále možné, dodal. Na druhou stranu opravy přes zimu představují možnou komplikaci v případě, že bude kvůli sněžení potřeba, aby dálnici upravovala technika zimní údržby.

K současným čtyřem opravovaným úsekům u Psářů, Jihlavy, Měřína a Velké Bíteše příští rok přibudou úseky Ostředek - Šternov, Hořice - Koberovice, Humpolec - Větrný Jeníkov a Velké Meziříčí - Lhotka, uvedl generální ředitel Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) Jan Kroupa. ŘSD s ministerstvem dopravy jedná i o zahájení oprav na úseku mezi Koberovicemi a Humpolcem, který ale sousedí s dalšími plánovanými opravami, což by představovalo komplikaci v podobě delší uzavírky.

Práce na D1 jsou plánovány tak, aby se všechny úseky začaly příští rok opravovat na přelomu března a dubna, pokud to dovolí klimatické podmínky. Doprava by měla být standardně vedena v režimu dvou zúžených pruhů v každém směru, krátkodobě by měl být provoz omezen do jediného pruhu v době, kdy bude třeba změnit dopravní značení. Doba tohoto opatření by měla být v desítkách hodin.

Celá oprava dálnice D1 mezi Mirošovicemi na 21. kilometru a Kývalkou na 182. kilometru je rozdělena do 21 úseků, které se opravují postupně. Nyní silničáři pracují na čtyřech úsecích, dalších šest bylo uvedeno do provozu. Celkové náklady na opravy všech vybraných úseků ŘSD odhaduje na 20 až 21 miliard korun. Proti těmto projektovým cenám má ŘSD rezervu, v tendrech se dosahuje významného snížení ceny, doplnil Kroupa.

