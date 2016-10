Václav Kaska: Klientelismus u veřejných zakázek je alarmující

Na Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) panuje zcela zaběhnutý nezákonný systém. Většina zakázek se vypisuje pod 6 milionů korun a nemá s transparentností nic společného, říká Václav Kaska, majitel českobudějovické firmy KASKA, která ve stavebním oboru působí osmnáct let.

Zareagoval jste na článek týdeníku Euro o nekalých praktikách na Ředitelství silnic a dálnic při vypisování tzv. podlimitních zakázek do 6 milionů korun. Co je podle vás na ŘSD největší problém?

Největším problémem ŘSD je malá kontrola veřejnosti a transparentnost. Dále nekoncepčnost, u některých pracovníků nízká motivace a nezodpovědnost, a v neposlední řadě tolerance klientelismu.

Na ŘSD je dlouholetým standardem nespravedlivý systém rozdělování veřejných zakázek, hlavně těch menších, kterých je ale velký počet. Základním principem je ale neotevřenost a nekontrola, a z toho pramenící jevy. Jsou tam určitě i poctiví pracovníci, ale bohužel ti nepoctiví jim to kazí. Navíc platí, že viníkem krádeže je i ten, kdo ji umožní.

Je vaše firma oslovovaná, když ŘSD vypisuje tzv. podlimitní zakázky malého rozsahu?

Ne. Je to frustrující, čekáme každý rok, například na jihočeském ŘSD písemně žádáme každý rok, ale oni nás prostě neobešlou. Neustále obesílají stejné firmy napojené na konkrétní pracovníky. Je to jasná diskriminace. Většina zakázek vypisovaných ŘSD je pod 6 milionů korun a nemá s transparentností nic společného. Je to zaběhnutý nezákonný systém. Funguje to tak od 90. let, ta organizace se zasekla v čase. Nepomohla ani výměna vedení v posledních dvou letech.

Václav Kaska je majitelem českobudějovické firmy KASKA, která od roku 1998 působí v oblasti dopravního značení a svodidel.

Můžete uvést nějaký příklad pochybné zakázky od ŘSD?

Desítky. Stačí na to pět minut hledat na profilu zadavatele ŘSD. Z mé zkušenosti se jedná se značnou část stavebních zakázek v našem oboru do 6 milionů korun. Cena se tam většinou podezřele motá okolo hranice 5,99 milionů. Klientelismus u veřejných zakázek ve stavebnictví je skutečně alarmující. Pochybné jsou téměř všechny zakázky na opravy svodidel na D1.

Na jihočeském ŘSD třeba loni dodávka kilometrovníků za 580 korun, které stojí normálně okolo 170 korun. Třikrát vyšší cena, nikomu to nevadí. Vyhrála firma bez webových stránek přes 20 let napojená na ŘSD. Stejná firma dostala od jihočeského ŘSD zakázku na vodorovné dopravní značení za 105 korun za metr čtvereční. Stejnou práci ale potom dělala pro město České Budějovice za 40 korun za metr čtvereční. Proč? Protože město mělo otevřenou soutěž, která korupci nesvědčí. Pikantní navíc je, že na silnicích ŘSD se navíc jednalo o násobně větší objem práce, a tedy cena by měla být logicky nižší.

Je podle vás v pořádku, když podlimitní zakázku dostane firma, která nemá vůbec žádné zařízení a celou ji zadá jiné firmě?

V pořádku to není, ale na ŘSD se to děje běžně. Vím o konkrétních případech. Děje se to třeba nyní čerstvě na ŘSD Karlovy Vary, kde zadali několikanásobně předraženou zakázku na svodidla poradenské firmě, která je spjatá s bývalým ředitelem karlovarského ŘSD. Stačilo jim obeslat tři uchazeče, dva z nich dělali „křoví“. Už to tak udělali několikrát. Tam je to na vyhození ředitele. Na dalších správách ŘSD se to děje běžně, i v jihočeském kraji.

Ten opravdový zisk, násobně větší než té firmy co to opravdu realizuje, shrábne firma bez vybavení. Takto se to prostě u ŘSD dělá. Metr svodidla se zádržností N2 se na trhu pohybuje v cenách okolo 600 až 800 korun. ŘSD Karlovy Vary to nakoupilo za 1850 korun za metr. Zakázka byla těsně pod 6 milionů korun, takže se nikdo jiný se nemohl přihlásit.

Jsou ty firmy vůbec odborně způsobilé práci vykonávat?

ŘSD ani nevyžaduje vlastní pravidla pro kvalifikaci, ve svodidlech tzv. průkaz způsobilosti, a obesílá a nechává vyhrát firmy, které tyto požadavky neplní. Nebo takové firmy nechá dělat domluvenému dodavateli „křoví“, přičemž nikdo jiný se do utajené veřejné zakázky nemůže přihlásit, protože není na internetu a nelze se o ní dovědět. Například ŘSD Brno obeslalo na rekonstrukci svodidel na D1 v Brně odtahovou firmu, k ní dvě firmy jako „křoví“ z oblasti autodopravy. Zákonu bylo vyhověno, tři firmy byly obeslány. Nebylo to na internetu, nikdo jiný se nemohl přihlásit. Výsledkem byla předražená zakázka.

Naopak v otevřených soutěžích nastavuje podmínky tak absurdně přísné a šité na míru jednotlivým firmám, že se téměř nemůžou přihlásit normální odborné firmy, kterým není zakázka šitá na míru. V Česku je tolerance korupce a klientelismu vysoká. Lidé si neuvědomují, že jsou velice nebezpečné a podtrhávají základy demokratického státu. Navíc zabíjí poctivou hospodářskou soutěž a rozkrádají i jejich daně.

Pomohlo by snížení hranice pro zakázky malého rozsahu?

Určitě. Mnoho poctivých podnikatelů v branži nemůže pochopit, proč ještě v roce 2016 nejsou zakázky pod 6 milionů korun na internetu. Mám za to, že je to záměr. Otevřenost je klíč proti korupci. ŘSD, kraje a podobní zadavatelé by měli dávat všechny zakázky na internet, a to i ty ve stavebnictví pod 6 milionů korun. Jde jen o transparentnost a rovné šance.

ŘSD argumentuje, že by jí přibyla nesmírně administrativa, kdyby publikovali zakázky na internetu?

Není to pravda. Už dnes musí dávat dokumentaci k veřejným zakázkám na internet, bohužel ale až po uzavření smlouvy, kdy je vše upečeno a nelze podat nabídku. Administrativa by byla téměř stejná, jen o čtrnáct dní dříve. A za ty úspory a férovější prostředí by to stálo.

Kdyby současný management chtěl, toto jednoduché opatření by mohl zavést prakticky okamžitě a hned by klesly ceny u těchto takzvaných zakázek malého rozsahu. V některých případech jistě o desítky procent, jinde i násobně.

Existuje podezření – a vyšetřoval to i antimonopolní úřad - že jsou zmanipulované tendry na odtahové služby na dálnicích, kde dlouhodobě působí tři firmy. Myslíte, že to má reálný základ?

Kdo má oči a zajímá se o veřejné zakázky, nechť to vidí. Celé ŘSD a ostatní investorské organizace ministerstva dopravy by zasluhovaly hloubkovou kontrolu například od NKÚ a širší veřejnou debatu. Zaznívaly hlasy, že ŘSD by bylo nejlepší rozpustit a začít znovu.

Je to organizace často pokutovaná ze strany ÚOHS, který však reálně postihne jen malý zlomek zmanipulovaných veřejných zakázek. Pokuty od ÚOHS nyní platí ŘSD z eráru, nejsou předepisovány konkrétním viníkům k náhradě. Do řádného fungování ŘSD by se měl podle mého názoru vložit parlament, vedení MD by mělo snížit dobrovolně limity pro uveřejňování veřejných zakázek na internetu, a mnoha v krajích by měli vyměnit střední management na základě otevřených personálních soutěží. Silniční síť musí odpovídat Evropě ve 21. století, stačí se zajet podívat do Rakouska a vidíte ten rozdíl.