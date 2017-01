Česko mohou chránit slovenské stíhačky. Vláda kývla na vzájemnou výpomoc

Od léta by si měly česká a slovenská armáda pomáhat při ochraně vzdušného prostoru. S patřičnou smlouvou dnes souhlasila česká vláda, slovenská vláda už s dokumentem vyslovila souhlas. Nyní jej dostanou k posouzení Parlamenty a následně prezidenti k ratifikaci. Pokud bude schválena, piloti by mohli zasáhnout i zbraněmi například ve chvíli, kdy by teroristi unesli civilní letadlo a chystali se s ním zaútočit.