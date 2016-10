Česko má jeden z nejdelších procesů povolování staveb v Evropě

V celosvětovém hodnocení rychlosti a transparentnosti povolování staveb podle každoroční studie Světové banky Doing Business Česko meziročně celo kleslo ze 127. na 130. místo. Hůře než Česká republika jsou v žebříčku například Afghánistán, Bangladéš nebo Súdán. Vůbec nejvíce času zabere získání všech razítek v Kambodži, v průměru téměř dva roky. „To ale asi nejsou země, se kterými bychom se chtěli srovnávat,“ uvedl generální ředitel developerské firmy Ekospol Evžen Korec. Ještě horší situace je podle něj při získání povolení pro větší stavbu. „Tam se lhůta šplhá až na 1825 dnů. Například povolování velkých bytových projektů zabere tři až pět let. Spočítali jsme, že těmito neúměrnými průtahy se cena bytu zvedne až o pět procent,“ doplnil Korec.

Za hlavní problém považuje třístupňový povolovací proces. Stavitel musí jednak získat rozhodnutí o vlivu stavby na životní prostředí (EIA), dále územní rozhodnutí a stavební povolení. „Na všech třech stupních povolování je možné se odvolávat znovu a znovu k již vypořádané připomínce. To prodlužuje celý proces, který je administrativně neúnosně náročný. Ale zároveň to opakovaně zpochybňuje již vydaná povolení,“ dodala mluvčí konkurenční společnosti Central Group Marcela Fialková.

Korec by možnost podávat odvolání podmínil složením kauce. Pokud by se odvolání ukázalo jako neoprávněné nebo šikanózní, kauce by propadla. „Výrazně by se tím omezil byznys účelově založených občanských sdružení, které se vydíráním stavebníků živí. Právo vyjádřit se má nyní v podstatě kdokoliv i z druhého konce republiky. Ne pouze dotčená veřejnost,“ uvedl.

Jediným možným řešením je podle něj sloučení všech tří procesů do jednoho a jednoznačné stanovení maximálních lhůt, které budou úřady muset respektovat. Novela stavebního zákona, kterou nyní projednává Sněmovna a platit by mohla od poloviny příštího roku, s možností sloučení tří procesů do jednoho počítá.

Česko si pohoršilo

Poradce ministra průmyslu Miroslav Zámečník minulý týden na tiskové konferenci řekl, že Česká republika si v žebříčku Doing Business, který bude sestaven Světovou bankou (SB) v roce 2017, pravděpodobně pohorší v hodnocení podnikatelského prostředí. Vliv podle něj bude mít zavedení elektronické evidence tržeb. Zámečník dodal, že také není jisté, zda Česko stihne přijmout nový stavební zákon. V rychlosti vyřízení stavebního povolení je přitom ČR nyní na chvostu žebříčku. „Předpokládám, že si pohoršíme. O kolik přesně nevím,“ uvedl Zámečník.

V letošním žebříčku Doing Business patří ČR 27. příčka na světě. Loňská zpráva Česku přisoudila 36. místo, což by znamenalo zlepšení o devět příček. SB však v letošní zprávě v důsledku změny metodiky a dalších faktorů loňské umístění upravila na 26. pozici. Česko si tak o jeden stupeň pohoršilo.

Světová banka u 190 zemí sleduje, jak regulační opatření ovlivňují podnikatelskou aktivitu. První příčku v nejnovější zprávě Doing Business obsadil Nový Zéland. Ze zemí visegrádské čtyřky si nejlépe vedlo Polsko, které skončilo 24. Slovensko obsadilo 33. místo a Maďarsko 41. místo.