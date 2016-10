Doing Business 2017 aneb České plavání v aspiku

Jestliže loni přiřadila Česku 36. příčku, pracovalo se s tím rovněž, a to samé platí samozřejmě i pro letošní žebříček s 27. pozicí v celosvětovém pořadí. Oproti loňsku jsme se zlepšili o 9 příček, ale vzhledem ke zpětné revizi metodologie jsme si meziročně vlastně o jedno místo pohoršili.

Před námi skončily země jako Makedonie (10.) nebo Gruzie (16.) a Polsko (24.), ale za námi bylo Holandsko (28.) nebo Švýcarsko (31.). Přesvědčte se, že nekecám. Světová banka změnila svojí metodiku sestavování žebříčku natolik, že porovnání v čase je podle jejího vlastního konstatování nemožné, a raději odkazuje pro lepší srovnatelnost zájemce o časové řady na souhrnné bodového hodnocení podle ukazatele DTF (Distance to Frontier).

Hodnocení podle ukazatele DTF Ročník Doing Business 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Souhrnné DTF 63,19 67,88 68,59 69,74 71,66 75,89 76,43 76,71

Pramen: Světová banka, Doing Business 2017

I podle nich se Česko kontinuálně zlepšuje, výpočet DTF pro zvídavé zde. Potíž s tímhle neustálým měněním metodiky, kdy jsme jednou za Rwandou, a podruhé před Švýcarskem, je ve věrohodnosti. Předpokládám, že nikdo nespěcháte zaregistrovat svojí příští firmu ani do Makedonie nebo do Gruzie a že nepovažujete Švýcarsko za špatné místo pro byznys.

Shodou okolností mi včera jeden manažer z finančního sektoru říkal, že v Polsku musejí šéfové bank skládat jazykovou zkoušku jako jednu z podmínek funkce, čemuž jsem nevěřil, dokud jsem si to nevyhledal, a je to pravda (viz § 7, odstavec 3. tohoto předpisu).

Albert Le Dirac´h z Komerčky, a John Arthur Hollows z ČSOB by si v Polsku asi nezašéfovali, čímž opravdu nechci našeho finančního regulátora k ničemu navádět, protože k pitomostem by nikdo neměl navádět nikoho. Podotýkám, že tohle ustanovení není vynález současné polské vlády. Navíc jsem při triviální rešerši zjistil, že jazyková zkouška je například potřebná, když v Polsku chcete podnikat v realitách, a to ta moje rešerše byla vyloženě povrchní, neboť v Polsku, ač k němu cítím náklonnost, podnikat nechci, ale z nadměrného liberalismu jsem ho zároveň nikdy nepodezíral.

Uvádím to čistě jako příklad toho, že každý žebříček je zpochybnitelný, a to ten od Světové banky alespoň vyčerpávajícím způsobem říká, co se jak měří, a akcentuje tvrdá, ověřitelná data. Jestli měří úplně relevantní věci a jestli se v dané zemi dá skutečně dobře podnikat, protože tam existuje trh, koupěschopná poptávka, kvalitní pracovní síla, nestranné instituce (viz ty jazykové zkoušky), to je něco jiného.

Shrnul bych to asi takhle: Doing Business je pro mne užitečné vodítko pro to, jak se v některých oblastech země snaží vytvořit podmínky pro byznys a jaká kde existuje míra byrokratické buzerace. Přesné to není, ale tomu, jak chápu svět a postavení Česka v něm, současné postavení v žebříčku zhruba odpovídá. Pětasedmdesátým „nejlepším“ místem pro byznys jsme ani v roce 2014 nebyli, to bylo zjevně zkreslené a příliš negativní hodnocení. Vždycky jsme oscilovali někde kolem té třicítky, přičemž si přiznejme, že máme na mnohem víc, s trochou soustředěného úsilí tak o deset míst.

Kde to může být nejsnazší? Způsob, jakým se u nás (ne)dá stavět, je sebepoškozující, a pokud jde o liniové stavby v infrastruktuře, přímo sebezničující. O daních a sazbách, o penzijním a sociálním systému, o zdravotnictví se klidně hádejme, ale stavebnictví a infrastruktura jsou krásně průřezové téma, na kterém by se všechny aspoň trochu významné politické strany mohly shodnout, a zemi by každá liberalizace v tomto směru pomohla hodně.

Všechno, co český ekonomický a společenský rozvoj doopravdy poškozuje, je v podstatě „homegrown“, takže je to vlastní silou a energií taky změnitelné. To české plavání v aspiku si tady ordinujeme sami a na nikoho zvenčí to nesvádějme.

Letošní hodnocení Doing Business 2017 podle Světové banky

Čtěte další komentáře autora:

Něco významného na trhu práce

Soft power, „sabotér Kiska“ a popuzená Čína