Češi pocítí změny na hranicích Schengenu

Nová opatření mají občanům unijních zemí ztížit cesty například do Sýrie, kde by se mohli přidat k teroristickým skupinám. Zajistit také mají, že úřady budou mít přehled o jejich případném návratu.

České ministerstvo zahraničí očekává, že zpřísnění kontrol na hranicích Schengenu zpomalí dopravu, především do Chorvatska, které je mezi českými turisty velmi oblíbené.

„Na hraničních přechodech (Slovinska a Maďarska) s neschengenskými zeměmi budou důsledně kontrolováni všichni, včetně občanů EU, a to na vstupu i výstupu. Podle dostupných informací nebude přistoupeno ke zjednodušení kontrol ani v době svátků či turistické sezony,“ uvedl Černínský palác.

Asociace cestovních kanceláří doufá, že opatření omezí pohyb turistů co nejméně. „Slovinsko i Maďarsko si musejí být plně vědomy toho, že poškození normálního 'průtoku' turistů by mohlo mít špatný dopad na turistiku do Slovinska a Maďarska. Věříme, že do letní sezony všichni zúčastnění budou hledat systém, který by umožnil potřebnou kontrolu a zároveň co nejméně omezil pohyb turistů,“ uvedl místopředseda asociace Jan Papež.

Lidé s pasy unijních zemí dosud nebyli při vstupu či odjezdu ze Schengenu nijak kontrolováni. Nově mají být systematicky prověřovány veškeré doklady, a to jak při odjezdu, tak u příjezdu do unijního prostoru bez vnitřních hranic. Pasy mají být porovnávány s databází schengenského informačního systému (SIS) a s databází odcizených cestovních dokladů Interpolu. Kontroly se budou týkat všech osob, včetně těch, které požívají práva na volný pohyb. Tedy občanů EU a jejich rodinných příslušníků, kteří nejsou občany unie.

Pokud by systematické kontroly všech cestujících například v přístavech či na hraničních přechodech výrazně ohrožovaly plynulost dopravy, budou moci země provádět jen cílené kontroly, kdy jsou prověřováni jen vybraní pasažéři. Podmínkou je, že tento postup nesmí ohrozit bezpečnost, veřejné zdraví ani mezinárodní vztahy členských zemí.

Česká republika má vnější schengenské hranice pouze na mezinárodních letištích. Nový systém, který začne v pátek platit, se ale cestujících přilétajících do země podle cizinecké policie nedotkne. „Pro nás se nic nezmění, všechno z toho už děláme teď,“ řekla mluvčí cizinecké policie Kateřina Rendlová.

Na letištích budou moci být cílené kontroly prováděny jen půl roku. Ve výjimečných případech - například když bude potřeba letiště kvůli zajištění plynulosti kontrol přestavět - bude možné prodloužení méně přísného režimu až na 18 měsíců.

Schengenský prostor tvoří 26 zemí EU, které mezi sebou zrušily hraniční kontroly. Několik z nich však kontroly v reakci na migrační krizi opět zpřísnilo.

Chorvatsko, které je relativně novou členskou zemí EU, podobně jako Bulharsko, Rumunsko a Kypr, zatím není členem Schengenu.

