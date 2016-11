Bude to oko za oko, varuje Trumpa před obchodní válkou Čína

Donald Trump se v prezidentské kampani vyprofiloval jako odpůrce globalizace a nadnárodních dohod. Veřejně se stavěl proti transatlantické dohodě o volném obchodu s Evropou (TTIP), což některé americké společnosti jako New Balance, která stále vyrábí na území USA, s povděkem kvitovaly.

Zároveň si Trump získal své voliče i slibem, že přitáhne zpět do Spojených států ty pracovní pozice, které se vlivem globalizačních procesů přestěhovaly do rozvojových ekonomik: myslel tím především levnou výrobu v mexických a čínských fabrikách. Jak ale konkurovat levné práci z Asie a přesvědčit velké americké firmy, aby vyráběly doma?

Trump na to chce jít „zostra“, což velké producenty rozhodně nepotěší. Počítá se zavedením pětačtyřicetiprocentní daně na zboží z Číny. Východní mocnost dříve i náležitě hlasitě obviňoval z měnové manipulace, která USA poškozuje, v čemž ale Trump není sám.

A takové výroky se Číně, která v současné době splňuje definici výrobny vyspělého světa, nelíbí. Trumpovi zatelefonoval čínský prezident Si-Ťin-pching s tím, že jediným možným pokračováním americko-čínských obchodních vztahů je „dohoda“. V opačném případě by pak Čína podle listu Global Times mohla přijít s poměrně jednoduchou formou odvetného opatření. Peking prý sáhne po starozákonní taktice „oko za oko, zub za zub“.

Na globálním trhu není nikdo nenahraditelný, myslí si zřejmě Číňané. První z amerických firem, které by čínská odveta poškodila, by tak mohl být výrobce počítačů a chytrých telefonů Apple či americké automobilky. „Prodeje amerických automobilů a telefonů iPhone se zpomalí stejně tak jako americké soji a kukuřice,“ stojí v komentáři nedělního vydání jednoho z nejčtenějších čínských listů.

Stejně jednoduše ale může prý být nahrazena i objednávka letadel Boeing stroji konkurenčního Airbusu. Čína má přitom podle odhadů Boeingu za nová dopravní letadla během příštích dvaceti let utratit více než bilion dolarů, přičemž její dopravní flotila se má ztrojnásobit. Výpadek tak mohutné potenciální poptávky lze nahradit jen stěží. O to více to platí, jestliže konkurence dále roste: Rusové připravují své vlastní velké dopravní letadlo s Číňany a chtějí s ním dominantním leteckým společnostem konkurovat.

Již nyní se ale začínají ukazovat indicie předvídající, že prezident Trump v porovnání s nevybíravým řečníkem Trumpem známým z předvolební kampaně tak „přísný“ nebude a od nejradikálnějších ze svých slibů upustí. Kromě toho jej bude krotit i Kongres a viceprezident Mike Pence coby reprezentant tradiční republikánské politiky. Naděje, že se Trumpovi pro mnohé extrémní názory zmírní, vyjádřila i bývalá šéfka americké diplomacie českého původu Madeleine Albrightová.

Takový vývoj koneckonců očekává i Global Times, podle nějž je Trump zkušený byznysmen a jako takový bude unikátní vzájemně výhodné čínsko-americké obchodní vztahy respektovat. „Pokud Trump potopí čínsko-americký obchod, poškodí tím celou řadu amerických podniků. Pak bude nový prezident zatracován pro svou bezohlednost, ignoranci a nekompetentnost a bude nucen nést důsledky,“ píše list.