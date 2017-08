Britský expert: I elektromobily jsou špinavé. Stopka pro spalovací motory nestačí

Britská vláda kývla na návrh ministra pro životní prostředí Michaela Gova, že se po roce 2040 nebudou ve Velké Británii prodávat nová auta se spalovacím motorem.

Ale ani toto opatření nezamezí znečištění vzduchu ve městech, jež jsou přeplněná auty. Rovněž elektromobily, i když nespalují benzín nebo naftu, při brzdění znečišťují ovzduší, upozornil poradce britské vlády Frank Kelly, který se specializuje na problematiku zdraví a životního prostředí na londýnské King´s College. Bezpečný limit pro drobné prachové částice podle něj neexistuje, což akceptovala i konzervativní britská vláda.

Elektromobily sice neprodukují emise oxidů uhlíku a dusíku, ale stále při jejich provozu vzniká množství drobných částic, jež se uvolňují do ovzduší. Během brzdění jde o uvolňování částic z brzdných kotoučů a pneumatik.

Znečištěný vzduch tak v Británii ročně způsobí 40 tisíc předčasných úmrtí a také proto ministr Gove navrhl, že po roce 2040 si na ostrovech lidé nové auto se spalovacím motorem nekoupí, budou se muset spokojit s elektromobilem. „Vládní zákaz nejde dostatečně daleko,“ citoval profesora Kellyho deník Guardian.

I když vláda tímto opatřením chce vyřešit dilema mezi tím, zda povýšit ochranu veřejného zdraví nad používání automobilů ve městech, ani tento krok podle Kellyho nestačí, jenž je zároveň předsedou výboru pro zdravotní dopady znečištěného ovzduší. „Naše města potřebují méně aut, nikoliv jen čistší auta,“ zdůraznil poradce.

Boj o čistý vzduch v Británii:

Britská vláda je tlačena k tomu, aby přestavila jasný plán, jak znečištění vzduchu ve městech snížit, u soudů už dvakrát prohrála právě kvůli nadměrnému znečištění ve městech. Lékaři ale zákaz aut od roku 2040 považují za pomalé a nedostatečné řešení.

Také zástupci některých měst (Liverpoolu, Leedsu, Birminghamu, Southamptonu, Leicesteru a Oxfordu) plán vlády považují za nedostatečný a chtějí jasný harmonogram kroků, jak znečištění účinně snížit.

Průzkum Evropské komise ukázal, že automobily obecně způsobují znečištění obrušováním brzdných disků a pneumatik a také víří prach, který leží na silnicích. Těchto drobných částic tímto způsobem vzniká okolo poloviny z celkového množství, takže ani zákaz „klasických“ aut takovému druhu znečištění nezabrání.

Znečistění polétavým prachem je vládami často podceňováno a je velmi toxické pro srdce i plíce, varoval Kelly. Lékařská komora Royal College of Physicians odhadla, že 29 tisíc lidí ročně v Británii zemře dříve kvůli těmto drobným prachovým částicím.

Je to více, než na následky nadměrné koncentrace oxidů dusíku, kdy se uvádí počet 23 500 předčasných úmrtí. Lidé ve městech by se podle Kellyho měli pohybovat pokud možno bez aut. Na kolech, chodit pěšky a radnice by měly podporovat veřejnou dopravu. Zejména nadzemní i podzemní vlaky.

Oliver Hayes z mezinárodní ekologické organizace Přátelé Země tvrdí, že zavádění a podpora elektromobilů není všelékem, i když jsou zásadním příspěvkem v boji proti klimatickým změnám. Je ale třeba více podporovat to, aby běžná populace chodila pěšky a jezdila na kole.

Mluvčí britské vlády slíbila, že podrobný plán boje proti znečištění vzduchu kabinet zveřejní příští rok. Profesor Kelly zdůraznil, že čistý vzduch ve městech je zásadní pro budoucnost celé Země, protože do roku 2050 budou dvě třetiny světové populace žít v urbanizovaných oblastech.

