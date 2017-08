Arogancí ke kolapsu. VW, BMW a Daimler se musí přizpůsobit době

Automobilky Volkswagen, BMW a Daimler mohou doplatit na aroganci moci a pocit vlastní neohroženosti. Mohly by dopadnout jako energetické koncerny RWE a E.on, jež musí v Německu reagovat na odklon od jádra a fosilních paliv.

Automobilové koncerny jsou nyní v situaci, kdy se musí vyrovnat s přechodem na elektromobilitu, která je spojena se stoupající kritikou spalovacích motorů. Motory spalující fosilní paliva mají sloužit jako technologie, která je přerodem automobilového sektoru bezpečně převede.

„Na cestě do světa alternativních pohonů mají být písty a válce, benzín a diesel ještě nějakou dobu nezbytné,“ napsal komentátor Süeddeutsche Zeitung Michael Bauchmüller.

Jádro jako pomocník

Připomíná to debatu před deseti lety, kdy pro energetické koncerny mělo jádro sloužit jako pomocník přechodu od starých technologií k novým. Dlouhé roky koncerny hovořily o tom, jak jim jádro pomůže k přechodu na zelené energie, minimálně do čtyřicátých let jednadvacátého století, až bylo najednou pozdě.

Německá vláda rozhodla po havárii ve Fukušimě o odklonu od jádra do roku 2022 a dříve mocné energetické koncerny se dostaly do existenční krize.

Bauchmüller zároveň zdůraznil roli koncových zákazníků, kteří nechtěli při opakovaném zdražování energií u velkých dodavatelů zůstat, protože se u nich narušila důvěra v tradiční hráče. Totéž platí pro německé výrobce aut, kteří mohou přijít o přízeň zákazníků.

Opakování Fukušimy

„Nedávná krize v autoprůmyslu znamená opakování Fukušimy,“ napsal komentátor německého listu. Jedná se o dohodu automobilek v případě cen komponentů a kontroly emisí u dieselových motorů, kterým hrozí obvinění z kartelové dohody.

Také před deseti lety si nikdo z energetického byznysu neuměl přestavit dobu, kdy budou obnovitelné zdroje zajišťovat 35 procent energetické spotřeby v Německu bez toho, aby se převodová síť nezhroutila. Přesto se tak stalo, i když země nebyla daleko od blackoutu. Navíc roste konkurence v podobě autonomních domácích elektráren. V současnosti se energetické firmy snaží udržet krok s konkurencí v oblasti obnovitelných zdrojů a ukládání elektrické energie.

Kdo v Německu bojuje proti dieselovým motorům?

„Pokud si automobilky nebudou dávat pozor, bude pro ně elektromobilita znamenat to samé, jako pro RWE a E.on slunce a vítr. Waterloo,“ míní Bauchmüller.

I když vedení tradičních automobilek rádo mluví o elektromobilech, stále zdůrazňují jejich nevýhody. Omezený dojezd, chybějící dobíjecí stanice. Věří tomu, že trh budou i nadále utvářet hlavně samotní výrobci aut a přeceňují svou vlastní roli na trhu.

Summit o budoucnosti dieselu

Přitom už ve středu 2. srpna má dojít k takzvanému „summitu o dieselu“, na kterém mají zástupci německé vlády, spolkových zemí a zástupci autoprůmyslu hovořit o vylepšeních pro dieselové motory.

Deník Frankfurter Allgemeine Zeitung upozornil, že automobilky zatím nabídly pouze řešení v podobě úpravy softwaru. Podle německého ministerstva dopravy by nové úpravy měly vést ke snížení emisí dusíku o 40 až 50 procent.

Pokud se změní politická linie, jako se to stalo v případě německé energetiky, rychle se k tomu přikloní i zákazníci. „Na začátku stojí ztráta důvěry, na což by značky Porsche, Daimler a Audi neměly zapomínat. Zbytek přijde rychleji, než si myslí,“ varuje komentátor sektor, který je motorem německé (a stejně tak české) ekonomiky.

