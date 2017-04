Zachraňte děti. V Británii se rozhořel emotivní boj o diesely

Tisíce dětí ve Velké Británii jsou vystaveny nadměrným imisím oxidu dusíku, které produkují auta s dieselovými motory. Společný průzkum deníku Guardian a Energy Desk organizace Greenpeace dospěl k číslu, že 2092 zařízení pro děti leží do sto padesáti metrů od rušné silnice, která nesplňuje limity pro imise oxidů dusíku. V konečném důsledku vedou nadměrné hodnoty oxidu dusičitého k poškození plic a předčasnému úmrtí.

Celá tisícovka spadá do kategorie zařízení pro předškolní děti. Tyto školky se starají o 47 tisíc dětí ve věku půl roku až pět let. Nejedná se jen o Londýn, ale i menší města napříč celou zemí.

Greenpeace tvrdí, že toto „šokující“ zjištění ukazuje na problém imisí oxidu dusičitého (NO2). Jejich hodnoty jsou v blízkosti rušných tahů pravidelně překračovány. Dlouhodobý limit je stanoven na 40 mikrogramů na metr krychlový v průměru za rok. Na mnoha místech jsou vyšší než 100 mikrogramů ročně.

Nejvíce jsou dotčeny oblasti v Londýně, Birminghamu, Manchesteru, Leedsu, Sheffieldu. Ale problémy mají například i v Oxfordu.

Zjištění přichází v době, kdy britská vláda čelí tlaku na omezení znečištění ovzduší v zemi. Nejvyšší soud na konci roku 2016 potvrdil, že plány vlády jsou nedostatečné a nová opatření musí ministři předložit do 24. dubna.

Sama vláda odhadla, že ročně v zemi kvůli znečištění vzduchu zemře předčasně 50 tisíc lidí a zdravotní systém to stojí 27,5 miliardy liber (872 miliard korun). Jen kvůli emisím oxidu dusičitého z dieselových motorů to je 23 500 lidí ročně, uvedlo britské ministerstvo životního prostředí.

Účinky NO2 na člověka Ze směsi tzv. oxidů dusíku je z hlediska lidského zdraví nejvýznamnější oxid dusičitý (NO2). Velice snadno proniká do plic, kde je ho téměř 60 % pohlceno v krvi. Je málo rozpustný ve vodě, to znamená, že snadno proniká do dolních dýchacích cest, na rozdíl od např. dobře rozpustného oxidu siřičitého nebo formaldehydu, které působí zejména v horních cestách dýchacích.

Zdraví lidé snesou bez následků krátkodobé zvýšení koncentrace až na 2 000 µg/m3, proto tyto látky představují riziko obtíží zejména pro děti a citlivé jedince nebo lidi s astmatickými potížemi. Pro ně je za bezpečnou považována koncentrace desetkrát nižší než pro zdravé lidi. Proto byl limit pro krátkodobou koncentraci stanoven na 200 µg/m3. Podle lékařů a hygieniků jsou oxidy dusíku asi 6 až 10x nebezpečnější než oxid siřičitý. Zdroj: arnika.org/oxidy-dusiku



Limity dusíku v ČR

Zákon o ochraně ovzduší stanovuje imisní limity pro ochranu zdraví lidí a maximální počet jejich překročení. látka: oxid dusičitý

doba průměrování: 1 h

imisní limit: 200 µg/m3

maximální počet překročení: 18 látka: oxid dusičitý

doba průměrování: kalendářní rok

imisní limit: 40 µg/m3 Imisní limity vyhlášené pro ochranu ekosystémů a vegetace.

látka: oxidy dusíku

doba průměrování: kalendářní rok

imisní limit: 30 µg/m3

Oxid dusičitý poškozuje plíce a nejhůře to snášejí děti. Chriss Griffiths, profesor primární péče na Bart´s and the London School of Medicine and Dentistry k průzkumu řekl: „Je to velmi důležité téma. Protože znečištění ovzduší ovlivňuje vývoj plic dětí ve školkách po celé Anglii. Je to celonárodní problém.“

Žádný limit není bezpečný

Podle něj neexistuje limit, který by byl pro člověka ze zdravotního hlediska bezpečný. „Rovněž batolata, která jsou vystavena i nižším koncentracím, mohou mít riziko poškození růstu plic,“ dodal Griffiths.

Profesor, který se zabývá léčením astmatu, uvedl, že studie ze Spojených států, Evropy i Londýna potvrzují, že děti, které žijí v blízkosti přeplněných silnic, mají více problémů s normálním vývojem plic. Stačí, že žijí sto až sto padesát metrů od hlavních silnic. Projevují se u nich častější zdravotní problémy, které mohou způsobit i předčasnou smrt.

„Musíme zlepšit kvalitu vzduchu ve všech městech. Bylo by to dosažitelné sešrotováním dieselových aut a podporou elektromobilů a hybridních aut,“ míní. Podle něj má za kvalitu vzduchu odpovědnost vláda a také výrobci aut.

Šéfka Green Party of England and Wales Caroline Lucasová, jež je členkou parlamentu, volá po okamžité vládní akci. Musí se podle ní zvýšit daň z pohonných hmot a z jejich výtěžku financovat dostupnou veřejnou dopravu a investovat do infrastruktury pro pěší i cyklisty.

Nezisková organizace ClientEarth požaduje omezení vjezdu dieselových aut do měst. Prohlásil to její ředitel James Thornton. Podle něj právě vláda Theresy Mayové musí být v tomto ohledu tvrdší.

