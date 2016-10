Brady přijal nabídku ocenění univerzity v Olomouci

Škola svou iniciativou reaguje na aféru s vyznamenáním pro Bradyho, kterého údajně prezident Miloš Zeman vyškrtl ze seznamu oceněných, když se Bradyho synovec, ministr kultury Daniel Herman (KDU-ČSL) setkal s tibetským duchovním vůdcem dalajlamou. O ocenění Bradyho, který prošel nacistickými koncentračními tábory, uvažují také představitelé Brna.

„Pan Brady s potěšením přijal nabídku Univerzity Palackého. Vše ostatní se ladí,“ uvedl dnes rektor. O způsobu předání ocenění i termínu se tak zatím jedná. Brady přiletěl do Prahy v neděli a během svého pobytu v České republice se chystá také na Moravu, kde má své příbuzné. Záměr olomouckého rektora vzbudil obrovský ohlas u studentů, absolventů školy i lidí z celé republiky. Dosud jej na sociální síti podpořilo 1700 lidí.

Miller již dříve uvedl, že by oceněním muže, který prošel Terezínem i Osvětimí, zachránil čest republiky. Rektor se s ním osobně setkal ještě jako student v Kanadě. „Pokud byl Hradem opravdu vyškrtnut ze seznamu oceněných 28. 10. z uvedených malicherných příčin, bude Univerzita Palackého v Olomouci poctěna, pokud pan Jiří Brady přijme akademické ocenění z mých rukou. Alespoň bychom zachránili čest České republiky a uctili člověka, jenž pro republiku něco udělal,“ uvedl na sociální síti rektor, jehož univerzita byla jednou z těch, která vyvěsila ve středu tibetskou vlajku.

Případ Jiřího Bradyho, který byl údajně vyškrtnut ze seznamu lidí,kteří dostanou 28. října státní vyznamenání, rozbouřil politickou scénu. Brady tvrdí, že ho Hrad informoval, že bude vyznamenán Řádem T. G. Masaryka. Poté, co se Herman sešel s s tibetským duchovním vůdcem dalajlamou, už Brady v seznamu oceněných není. Hrad to však popřel. Prezidenta Zemana poté vyzval premiér Bohuslav Sobotka (ČSSD) a další politici, aby pamětníkovi ocenění udělil. Ministr Herman dnes v České televizi uvedl, že i kdyby se to stalo, jeho strýc by už takovéto vyznamenání nepřijal.

Brady přežil nacistické lágry v Terezíně i Osvětimi. Jeho rodinu vyvraždili Němci. Jemu se podařilo uprchnout z pochodu smrti. V roce 1949 emigroval, dostal se až do Kanady a vypracoval se v úspěšného podnikatele. Významně se angažoval v pomoci krajanům, kteří emigrovali. Celý život také přednášel po celém světě a vydával svědectví o německé zrůdnosti za druhé světové války.

