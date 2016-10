Hrad mě chtěl vyznamenat, potvrdil Brady. Detaily o tlaku na Hermana nevěděl

Brady původně oznámil, že se telefonát uskutečnil 14. října. Informaci jeho žena opravila, datum podle svých slov zkontrolovala na mobilním telefonu. „Bylo nám oznámeno, že pan Brady dostane řád T. G. Masaryka, že ta ceremonie je 28. října a dostali jsme detaily, kolik lidí si na to může pozvat, kdy to začne, jak to bude všechno probíhat,“ řekla Bradyová. Šéfa hradního protokolu Jindřicha Forejta, který jim informaci telefonicky předával, se ptala, zda přijde ještě nějaká informace písemně. Odpověděl prý, že nikoli. Detaily, které potřebují vědět, se měli dozvědět v pondělí 24. října, včetně například toho, kdo pro ně přijede. Oznámení o udělení řádu podle ní zazněla zcela jasně.

Brady dodal, že byli požádáni o diskrétnost, aby nikomu o udělení řádu neříkali. O neudělení ocenění je nikdo dosud oficiálně neinformoval, dozvěděli se to z novin. Brady zároveň řekl, že věděl o tlaku na Hermana, aby se nesetkával s dalajlamou. „Ale detaily jsme nevěděli,“ poznamenal.

Skutečnost, že mu řád nemá být udělen kvůli ministrově schůzce s tibetským duchovním, označila Bradyová za překvapující. „Pro nás je Česká republika, kromě toho, že je to pro nás domov, demokratická země. A proto jsme si nedovedli představit, že něco takového by se mohlo v demokratické zemi stát,“ řekla. Dodala, že vždy, když se někde děje nějaké bezpráví, lidé by se měli ozvat. Zopakovala slova Bradyho z minulosti, že kdykoli se děje něco špatného a lidi mlčí a myslí si, že se jich to netýká, tak vždy z toho vznikne ještě mnohem větší zlo, což se v minulosti stalo opakovaně. „To mi nejvíc vadilo za druhé světové války, že když jsme šli do Terezína, Osvětimi a tak dále, lidé se odvraceli. Myslel jsem, že dnes už je jiný svět,“ řekl Brady.

Brady byl navrhnut na vyznamenání již v minulosti. Tehdy jim podle Bradyové nikdo netelefonoval. Forejt v pátek ČTK řekl, že nikomu udělení vyznamenání neoznamoval. V uplynulých dvou, třech měsících podle svých slov pouze zjišťoval od nominovaných lidí podrobnosti, například o jejich zdravotním stavu a zda se mohou zúčastnit.

K možnosti získání jiného ocenění v Česku Brady řekl, že nemůže být nic příjemnějšího, než uznání za to, co dělal. „Přestože má Jirka uznání z různých zemí, z Kanady, Anglie, Německa, tak přeci jen vlastní země je vždy důležitější,“ poznamenala Bradyová.

Brady připustil, že se v pátek možná zúčastní setkání na Staroměstském náměstí, které chtějí uspořádat na oslavu 28. října někteří politici kvůli chování Pražského hradu. V Česku se chce v příštích dnech podívat do Nového Města, kde se narodil, nebo navštívit Brno, kde má příbuzné a známé.

Herman ještě před příletem strýce zopakoval, že mu prezident Miloš Zeman řekl, že pokud nezruší schůzku s dalajlamou, tak Brady vyznamenání nedostane. „8. září odpoledne na slovenském velvyslanectví při rozhovoru pan prezident řekl, že moji nominaci schválil, ale pokud se setkám s dalajlamou, že ji zruší. Takto mi to přímo řekl. Byli u toho dva ministři naší vlády, jeden velvyslanec a myslím, že ještě obsluhující personál,“ řekl Herman.

Zároveň novinářům ukázal dopis podepsaný kancléřem Vratislavem Mynářem, ve kterém Hrad potvrzuje, že se Hermanovým návrhem na udělení vyznamenání bude zabývat. V dopise se neuvádí, zda ocenění získá. Herman také zveřejnil sms, kterou podle svých slov dostal od Forejta. Ten v ní ministra informuje, „že diskutovaný návrh na udělení/propůjčení státního vyznamenání byl pro letošní rok odložen“. Zpráva podle Hermana byla doručena ve čtvrtek.

