Bělobrádek: Ministerstvo financí ignoruje usnesení vlády

„Návrh ani nedosahuje střednědobého výhledu, který byl schválen k loňskému rozpočtu, takže to je nepřijatelné,“ uvedl Bělobrádek k plánovanému rozpočtu vědy. Doplnil, že požadovaná částka nezahrnutá do návrhu se pohybuje mezi dvěma až třemi miliardami korun. „Žádat (o tuto částku) nebudu, protože už ji schválila vláda. Jde o to, že ministerstvo financí protizákonně ignoruje usnesení vlády z května,“ řekl Bělobrádek.

Podle květnového rozhodnutí o posílení rozpočtu na vědu a výzkum pro příští rok by do bádání mělo putovat 36,2 miliardy korun, tedy o 3,5 miliardy víc než letos. Ministerstvo financí navrhuje snížení, a to nejspíš o 2,8 miliardy korun. Tvrdí, že postupuje podle rozhodnutí kabinetu o limitech rozpočtu na příští rok, dřívějšímu vládnímu usnesení o vyšší sumě pro vědu tak nemůže vyhovět.

Velká část z navýšení schváleného vládní radou, ale nepřijatého ministerstvem, má jít i na platy vysokoškolských pedagogů. Kvůli mzdovým požadavkům odbory hrozí stávkou. „Já osobně zastávám názor, že by se učitelům mělo přidat padesát procent a těm ostatním taky, takže to je jen otázka, kolik se najde v rozpočtu, “ uvedl Bělobrádek v nadsázce.

Odboráři z veřejného sektoru vyhlásili stávkovou pohotovost. Žádají růst platů

Ministerstvo financí podle něj má možnosti platy navyšovat. „Když se podíváte, jak podsekávají svoje příjmy na ministerstvu financí v posledních letech, kdy ta čísla jsou v řádech desítek miliard úplně jiná, a kdybychom přičetli i ten přebytkový, tak by to bylo přes sto miliard korun. Pořád mají veliký polštář na příjmové stránce,“ konstatoval. Ministr financí Ivan Pilný chce, aby jednotlivé resorty přiznaly svoje rezervy, to Bělobrádek označil pouze za hru s čísly.

Koalice a následně vláda bude o rozpočtu na příští rok jednat v pondělí. Zatímco Pilný a premiér Bohuslav Sobotka uvádějí, že věří v dohodu, Bělobrádek si myslí, že debata skončí až s koncem září, kdy bude muset vláda návrh rozpočtu poslat Sněmovně.

Čtěte dále: