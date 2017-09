Odboráři z veřejného sektoru vyhlásili stávkovou pohotovost. Žádají růst platů

Ve veřejném sektoru pracovalo loni 626 100 lidí. Vláda se zatím nedohodla na tom, o kolik, komu a kdy přidá. Podle ministra financí Ivana Pilného (ANO) na pokrytí odborářských požadavků v rozpočtu nejsou peníze. Výdělky by se zvedaly učitelům, hasičům, policistům, zdravotníkům, úředníkům, pracovníkům v sociálních službách či v kultuře.

„Stávková pohotovost byla vyhlášena ve všech 13 odborových svazech. Jsme připraveni vyjednávat, ale připravujeme i kroky, abychom mohli přistoupit k vyhlášení stávky, která ale není náš cíl. Sociální smír má mnohem větší cenu než bouře v ulicích,“ řekl Středula.

Sobotka dnes znovu požadavek odborů podpořil. Na svém facebookovém profilu uvedl, že chce přesvědčit koaliční partnery ve vládě, aby se zvýšením tarifů pro všechny od listopadu souhlasili. „Ekonomika rychle roste, opatření proti šedé ekonomice pomáhají výrazně zvyšovat výběr daní. Kdy jindy by měl stát zvednout platy svých zaměstnanců, když ne teď!“ uvedl premiér.

Rektoři vyhlásí na začátku akademického roku protestní týden

Česká konference rektorů vyhlásí na 2. až 6. října protestní Týden pro vzdělanost, uvedl na twitteru rektor Masarykovy univerzity v Brně Mikuláš Bek. Rektorům se nelíbí současný návrh rozpočtu na příští rok, který pro vysoké školy počítá s navýšením o asi 700 milionů korun proti letošku.

Pokud vláda nevyhoví požadavku vysokých škol na navýšení platů jejich pedagogů a jejich rozpočtu o 4,5 miliardy proti letošku, připojily by se vysoké školy zřejmě tímto protestem k případné stávce školských odborů, které kvůli platům v úterý vstoupily do stávkové pohotovosti.

Česká konference rektorů vyhlašuje na 2.-6.10. protestní "Týden pro vzdělanost". Státní rozpočet na 2018 zatím nezohledňuje požadavky VŠ. — Mikuláš Bek (@MikulasBek) 6. září 2017

Zástupci vysokých škol poukazují na to, že jejich rozpočet několik let stagnoval, a školy tak údajně ztrácí konkurenceschopnost. Trvají na tom, aby platy jejich učitelů rostly stejně, jako to požadují odbory pro učitele v regionálním školství. Ve výdajích v rozpočtu vysokých škol by to znamenalo nárůst o 2,5 až tři miliardy korun. Navíc požadují další peníze na stipendia doktorandů a na podporu studijních oborů, které jsou hodně žádané.

Odboráři uvádějí, že s vládou v letošním volebním roce začali o růstu platů jednat dřív než obvykle. První schůzka s premiérem a ministryní práce se konala koncem dubna. Původně odbory požadovaly přidání od září, na červnovém jednání se zástupci vlády a lídry souhlasily s listopadovým termínem. Předáci si stěžují na to, že za poslední více než dva týdny se řešení nepřiblížilo.

Odboráři ve stávkové pohotovosti zřídí stávkové výbory a začnou připravovat přerušení práce. Stávkovat nesmí příslušníci bezpečnostních sborů a ozbrojených sil a také soudci a žalobci. Omezené právo na zastavení práce mají pak někteří státní zaměstnanci a lidé, kteří zachraňují životy.

Průměrný plat ve veřejné sféře se za poslední tři roky zvedl o zhruba 3500 korun. Zatímco v roce 2013 dosahoval 26 024 korun hrubého, loni činil 29 501 korun. Meziročně se zvýšil o 5,5 procenta. Odměny, příplatky a náhrady tvořily 34 procent výdělku. Menší částku než průměr vydělávalo 61 procent zaměstnanců.

Na pondělní koaliční schůzce o rozpočtu a růstu platů dohoda nepadla. Vládní strany se shodují na tom, že by učitelé měli dostat přidáno víc než ostatní. O kolik a kdy by si pracovníci veřejné sféry měli polepšit, není zatím jasné. Další jednání se má konat 11. září. Odboráři věří tomu, že ministři do konce týdne zdroje na přidání najdou.

Spočítejte si čistý příjem na naší kalkulačce čisté mzdy:

Kalkulátor čisté mzdy 2017 ZÁKLADNÍ ROZŠÍŘENÁ Rozšířená verze kalkulátoru umožňuje zadat i ročně zohledňované položky jako jsou např. dary, úroky z úvěru, příspěvky na penzijní připojištění a životní pojištění či uplatnění slevy na manželku bez příjmů. VYNULOVAT ZADÁNÍ Vaše hrubá mzda Kč Počet dětí Některé z dětí ZTP/P NE ANO První dítě NE ANO Druhé dítě NE ANO Třetí dítě NE ANO Čtvrté dítě NE ANO Páté dítě NE ANO Invalidita I. a II. stupeň NE ANO Invalidita III. stupeň NE ANO Držitel průkazu ZTP/P NE ANO Student NE ANO Cena služebního auta Kč

(při používání k soukromým účelům) Jste důchodce, student nebo žena na rodičovské dovolené? NE ANO SPOČÍTAT

Nízké mzdy ve veřejné sféře jsou častým důvodem protestů 23. června 2007 - Pod heslem „Zastavme škrtformu“ se v Praze na Václavském náměstí do demonstrace proti vládní reformě veřejných financí zapojilo zhruba 35 tisíc odborářů z celého Česka. Odhad policie byl o pět tisíc účastníků nižší. 4. prosince 2007 - Školské odbory odpověděly stávkou na neúspěšné jednání o navýšení rozpočtu na rok 2008 o tři miliardy korun. Zapojilo se do ní 128 352 pracovníků (více než polovina zaměstnanců regionálního školství). Stávkovalo asi 5850 škol ze všech zhruba 10 500 regionálních. Dalších asi 1500 škol vyjádřilo podporu. Několik set stávkujících učitelů demonstrovalo v centru Prahy u ministerstva školství a před Poslaneckou sněmovnou. 9. června 2008 - Do stávky kvůli platům se zapojila více než polovina mateřských, základních a středních škol. Podle školských odborů protest podpořilo kolem 130 tisíc pracovníků ve zhruba šest tisíc školách z celkem více než deset tisíc regionálních. V Praze před sídlem vlády demonstrovalo až 4500 lidí proti vládním reformám veřejných financí. 24. června 2008 - Hodinové výstražné stávky proti vládním reformám se na území České republiky zúčastnilo celkem 985 tisíc lidí, z toho 306 tisíc zaměstnanců na hodinu přerušilo práci. Součástí byl protest zdravotníků proti reformám ministra zdravotnictví Tomáše Julínka (ODS). V mnoha městech se zastavila doprava. 1. října 2008 - Kvůli platům demonstrovaly před budovou ministerstva vnitra stovky členů bezpečnostních sborů z celé republiky, pořadatelé účast odhadli až na dva tisíce. 16. května 2009 - Demonstrace ČMKOS proti dopadům krize na zaměstnance se na Hradčanském náměstí v Praze podle odborů zúčastnilo až 30 tisíc lidí, mezi nimi odboráři z 11 evropských zemí. K akci se připojili i členové školských odborů, kteří před budovou ministerstva školství protestovali proti nízkým platům. 21. září 2010 - Proti snižování platů ve státní a veřejné správě a rozpočtovým škrtům vlády demonstrovalo v Praze na Palachově náměstí na 40 tisíc odborářů (policisté, vojáci, hasiči, celníci, zástupci vězeňské služby, daňové správy či justiční pracovníci, zástupci školských odborů, zdravotníci a úředníci). 8. prosince 2010 - Stávky zaměstnanců státní a veřejné správy proti snižování platů ve státním a veřejném sektoru a rozpočtovým škrtům se podle odborů zúčastnilo přes 148 tisíc státních zaměstnanců. Demonstrací, které stávku doprovodily, se ve 21 městech po celém Česku zúčastnilo asi 20 tisíc lidí. 21. května 2011 - Na pražském Václavském náměstí protestovali odboráři proti vládním návrhům daňové, sociální, zdravotní a penzijní reformy. Kromě zaměstnanců z prakticky všech sfér a mnoha míst České republiky přišli protestovat i postižení. 5. září 2017 - Školské odbory vyhlásily stávkovou pohotovost. Vadí jim, že vládní koalice odkládá rozhodnutí o zvýšení platů učitelů a dalších pracovníků ve školství.

Dále čtěte: