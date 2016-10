Přebyteční rodiče? Děti zabaví čínský robot

Přibližně 90 centimetrů vysoký iPal od společnosti Avatar Mind je navržený tak, aby zvládal lehčí rodičovské povinnosti a dokázal dítě zabavit. Umí zpívat, tančit, odpovídat na jednoduché otázky, nebo třeba hrát kámen, nůžky papír. Dítě si navíc může hrát s tabletem, který je zabudovaný v jeho hrudi, a na vše mohou prostřednictvím kamery dohlížet nepřítomní rodiče.

„Je to robot pro děti, který má být primárně jejich společníkem,“ říká zakladatel Avatar Mind Jiping Wang, který hrdě dodává, že jejich výtvor dokáže děti od tří do osmi let zabavit na několik hodin, bez potřeby dohledu dospělé osoby. Podle něj je ideální třeba v případech, kdy se dítě vrátí domů ze školy dříve než rodiče z práce.

Vývoj robotů, kteří do určité míry dokážou suplovat rodiče, samozřejmě vyvolává otázku: Jaké to může mít důsledky? Už osm let se jí zabývá Noel Sharkey, profesor robotiky a umělé inteligence na univerzitě v Sheffieldu. „Roboti jsou pro děti skvělým vzdělávacím prostředkem, protože je inspirují ve vědeckém vzdělávání,“ říká, ale ihned dodává: „Ale pokud se o děti mají starat, přináší to značná rizika. Nejsou tak citliví a nemají potřebné porozumění.“ Podle Sharkeyho dokonce může dojít k výchovným poruchám, které se mohou v budoucnu podepsat na celé společnosti.

Odvážná slova Jipinga Wanga se snažila zmírnit Madelina Duvaová, poradkyně společnosti Avatar Mind. „Náš robot nemůže nahradit chůvu, ale je to společenský robot. Není to tak, že byste své dítě opustili,“ tvrdí. Podle ní řada rodičů dává svým dětem tablety, aby je alespoň na chvíli zabavili a ztišili.

Výroba robotické chůvy iPal je v Číně plně rozběhnutá a ke konci roku by se první kusy mohly dostat k zákazníkům. Podle Wanga registruje Avatar Mind převážně pozitivní reakce. „80 procent dětí ho miluje, u 15 procent nevyvolává žádnou reakci a pět procent má strach.“

