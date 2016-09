Giganti ze Sillicon Valley uzavřeli partnerství pro vývoj umělé inteligence

1. Zasadíme se o to, aby technologie na poli umělé inteligence prospívaly co nejširším vrstvám společnosti.

2. Budeme vzdělávat veřejnost, naslouchat jí a zajímat se o zpětnou vazbu na naše aktivity. Budeme ji informovat o našich krocích a odpovídat na její dotazy.

3. Jsme odhodláni k otevřenému výzkumu a dialogu o jeho etických, sociálních, ekonomických i právních aspektech.

4. Věříme, že do výzkumu na poli umělé inteligence se musí aktivně a odpovědně zapojit množství zainteresovaných subjektů napříč obory.

5. Budeme spolupracovat s představiteli obchodních společností, abychom mohli adresovat specifické obavy a příležitosti.

6. Budeme pracovat v zájmu maximalizace přínosů umělé inteligence tím, že:

a) budeme chránit soukromí a bezpečnost jednotlivce,

b) budeme brát ohledy na zájmy všech zúčastněných stran,

c) se zasadíme, aby výzkum na poli umělé inteligence zůstal sociálně odpovědný, citlivý a bral v potaz všechny potenciální vlivy na společnost,

d) zajistíme, aby byl výzkum na poli umělé inteligence solidní, spolehlivý, důvěryhodný a bezpečný,

e) budeme vystupovat proti takovému použití umělé inteligence, které by bylo v rozporu s mezinárodními konvencemi či lidskými právy, a prosazovat záruky a neškodné technologie.

7. Jsme přesvědčeni, že pro provoz technologií využívajících umělou inteligenci je obzvláště klíčová srozumitelnost a pochopitelnost, aby byly dostupné široké veřejnosti.

8. Budeme usilovat o vytvoření kultury spolupráce, vzájemné důvěry a otevřenosti mezi vědci a inženýry, která nám umožní uvedených cílů dosáhnout.