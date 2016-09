Doprava, logistika, obchod. Robotická síla nahradí lidskou

K průlomu dojde podle autorů výzkumu na poli systémů s umělou inteligencí, které jsou schopné pochopit lidské chování a podle potřeb dělat za člověka rozhodnutí. V současné době jej představují například hlasové funkce Siri či Alexa, v budoucnu však budou výrazně zdokonaleny.

Forrester to ilustruje na vzorové situaci: „Zazvoní vám zvonek a za dveřmi na vás čeká balíček s novými běžeckými botami vaší velikosti a přesně podle vašeho stylu, které už po opotřebování těch starých potřebujete. Neobjednali jste je však vy, ale váš rádce s umělou inteligencí,“ píše se ve výzkumu.

Zdokonalování technologií povede k většímu zapojení robotické síly do pracovního procesu. Na to však doplatí lidé. Kromě sektoru obchodu bude problém se zaměstnáním i v dalších oblastech. O místa by tak mohli přijít například taxikáři nebo řidiči kamionů, celkově až 6 procent lidí ve Spojených státech, na které je výzkum zaměřen.

„Šest procent je obrovské číslo. V ekonomii, které se nedaří vytvářet trvalá pracovní místa, se schopnost lidí snadno si najít nové zaměstnání výrazně zmenší,“ varuje Andy Stern, bývalý prezident odborů SEIU (Service Employees International Union). „Podobné trendy lze pozorovat i v odvětvích, které dříve generovaly velké množství míst, jako například bankovnictví nebo zdravotnictví.“

Výzkumníci z Forresteru varují před následky zvýšené nezaměstnanosti. Bude k nim patřit například rostoucí kriminalita. Britský deník The Guardian připomíná násilné protesty taxikářů proti službě Uber po celém světě. Autonomní taxi služba by toto napětí mohla ještě eskalovat.

Na překotný pokrok by podle Sterna měli zareagovat politici. „Ale ti radši mluví o vysokoškolských diplomech a technologickém vzdělávání. Na to je ale už pět až deset let pozdě. Ve skutečnosti nemáme žádný plán,“ stěžuje si Stern.

