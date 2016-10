Obama vizionář: Ve třicátých letech bude člověk na Marsu

„Nastavili jsme jasný cíl pro další kapitolu amerického příběhu ve vesmíru: ve třicátých letech posílat lidi na Mars a bezpečně je dostat zpět,“ oznámil pro CNN Obama plány NASA s tím, že jednou by lidé měli na planetě vydržet i delší dobu.

Obama připomněl, že ihned po nástupu do funkce před osmi lety se zasadil o to, aby se vesmírný výzkum USA ještě prohloubil. V minulém roce objevila NASA vodu na Marsu a letos led na měsíci Jupiteru Evropa, zároveň se jí podařilo nalézt daleké planety strukturou připomínající Zemi.

Končící americký prezident zároveň oznámil další plány NASA, u kterých už sám nebude. Jedná se například o zkoumání asteroidů, které má zjistit, jak se Země může vyhnout případné kolizi a zároveň objevit další důležité informace o vzniku naší planety. Američané pracují také na dlouhodobém pobytu kosmonautů v hlubokém vesmíru.

O plánech vyslat lidi na Mars hovoří už delší dobu Elon Musk, který předběžně nadhodil rok 2030. Ještě dříve než SpaceX ale na Mars hodlá dosednout Boeing. „Jsem přesvědčen o tom, že první člověk, který se bude procházet po Rudé planetě, tam dorazí na palubě naší rakety,“ řekl jeho výkonný ředitel Dennis Muilenburg.

Do boje vyráží také nizozemská organizace Mars One. Její výkonný ředitel Bas Lansdorp dokonce mluví o roku 2027. „Bude to mise trvalého osídlení,“ představuje vizi své společnosti. Zmíněná mise má probíhat ve vlnách. Firma chce každé dva roky na Mars poslat čtyři lidi, které ovšem čeká pouze jednosměrná cesta. Zpátky na Zemi se nikdy nevrátí. Do projektu už se prý přihlásily desetitisíce dobrovolníků.

