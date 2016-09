SpaceX vyvíjí obří vesmírnou raketu pro kolonizaci Marsu

Zamýšlený Meziplanetární dopravní systém (Interplanetary Transport System, ITS) - tvořený mocným vícenásobně použitelným stupněm nosné rakety a vesmírnou lodí - by měl být schopný přepravit na sousední planetu Země najednou 100 lidí včetně potřebného nákladu. Nové výkonné motory podle Muskovy vize umožní meziplanetárnímu plavidlu cestu urazit místo dosavadních šesti až devíti měsíců za něco málo přes tři měsíce.

Nosná raketa systému ITS - vybavená 42 motory Raptor, jejichž prototyp nedávno prošel úspěšnou zkouškou - nejprve dopraví na oběžnou dráhu vesmírnou loď a poté se vrátí na Zem. Následně znovu několikrát odstartuje s nákladním modulem, který čekající loď zásobí palivem potřebným pro cestu na Mars a zpět.

SpaceX má v úmyslu létat na Mars každých 26 měsíců, tedy vždy v době jeho nejpříhodnějšího postavení vůči Zemi. Musk sdělil, že by první lidskou posádku rád vyslal už v roce 2024, ale přiznal, že jde o optimistický časový rozvrh.

Muskovým přáním je přispět ke kolonizaci Marsu a k dosažení tohoto cíle se nezamýšlí jen nad samotnou přepravou. Je si vědom vysokých nákladů - v současné době by podle jeho propočtů cesta jedné osoby stála kolem deseti miliard dolarů (přes 240 miliard korun). S takovou cenou by se nepochybně příliš zájemců o osídlování další planety Sluneční soustavy nepřihlásilo. Ale s plně funkčním ITS by se cena „letenky“ prý mohla dostat přibližně na 200.000 dolarů. Ke snížení nákladů podle Muska přispějí nové, lehčí materiály, znovu použitelné technologie a výkonnější motory.

