Na Marsu budeme první, tvrdí šéf Boeingu

Americký výrobce letadel a raketových motorů Boeing se v minulosti velkou měrou podílel na vítězství Spojených států nad SSSR během vesmírných závodů o dobytí měsíce. Nyní tak ředitel Boeingu Muilenburg vyzval k souboji na dálku dalšího konkurenta: ambiciózní firmu SpaceX technologického magnáta Elona Muska. Šéf firmy se sídlem v Chicagu prý nepochybuje, že rakety Boeingu dorazí k Marsu jako první.

Vesmírný kmet versus benjamínek

Rivalita mezi protřelým veteránem (Boeing) a relativním nováčkem (SpaceX) vesmírného průmyslu je podle Erica Bergera, redaktora serveru Ars Technica, dobře patrná, ač příliš často nebývá ventilována mediálně. „ Před tím, než SpaceX dorazil na scénu, si Boeing užíval velkých a ziskových zakázek pro vesmírný program NASA. Pak se objevil Musk se SpaceX a pokusil se změnit paradigma,“ píše Berger.

Ač se vize obou firem rámcově střetávají, Muskova velkohubá prohlášení jsou viditelnější než „realističtější“ plány Boeingu. „Konečným cílem SpaceX není dostat se na Mars, ale vybudovat transportní systém,“ sdělil Musk minulý týden během konference, na které představil své ambice vybudovat z ojedinělých vesmírných letů turistický byznys pro masy.

Systém, se kterým při letu k Marsu Musk počítá, by podle něj měl být hotov nejpozději do roku 2030. Vývoj jedné rakety, která by měla být schopna na rudou planetu dopravit až sto kolonistů, má přijít na 10 miliard dolarů. To pro Boeing představuje příslovečný červený hadr. Raketa SLS (Space Launch Systém) určená pro speciální dálkové lety NASA bude stát šestinásobek a počítá s přepravou čtyř až šestičlenné posádky.

O vesmíru jako komerčním prostoru pro turisty sní podle agentury Bloomberg i Boeing. „Myslím si, že tato oblast je pro naši společnost naprosto fascinující,“ nechal se slyšet Muilenberg, podle nějž by vesmírný turismus měl během několika příštích dekád „rozkvést ve výnosný byznys“. Mezinárodní vesmírnou stanici ISS by podle něj na zemském orbitu mohly doplnit hotely či komerční společnosti zabývající se vývojem či výrobou, pro které jsou vhodné podmínky snížené gravitace.

