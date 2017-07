Těžba kryptoměn spotřebuje víc elektřiny než středně velké státy

Výpočty potřebné pro jeho provoz podle aktuálních odhadů překračují spotřebu některých států – a nemyslí se tím San Marino nebo Andorra.

Vzhledem k distribuované povaze těchto výpočtů není samozřejmě možné spotřebu celé instalované základny hardwaru počítajícího nějakou kryptoměnu změřit, byly však učiněny odhady. Digiconomist má analýzu vycházející z celkové rychlosti výpočtů celé cítě (hashrate), která je víceméně známá, odhadu skladby zařízení (ASICů, GPU), která jsou k těžení použitá, a jejich rentabilitě při stávajících cenách elektřiny a výnosech kryptoměny. Na té záleží, protože nerentabilní hardware ekonomicky uvažující těžaři od sítě odstaví. Takto pojatý model bude asi značně složitý a potenciálně nepřesný, nicméně dává alespoň hrubou představu o tom, kolik elektřiny v těžbě „zahučí“.

Podle těchto analýz Digiconomist odhaduje, že provoz sítě Bitcoin (která zároveň provádí těžbu a s ní i finanční transakce, které mají být jejím smyslem, tyto dvě složky nelze oddělit) nyní v přepočtu na rok spotřebovává okolo 14,5 miliardy kilowatthodin elektřiny. Ethereum, které není těženo čipy ASIC ve velkých komerčních farmách, ale stále na GPU, se mainstreamovější a známější kryptoměně začíná blížit. Příkon této sítě se odhaduje okolo 4,7 miliardy kilowatthodin.

Tyto objemy citelně zasahují do celkového spotřeby elektřiny na světě, podle žebříčků spotřeby dle států má Ethereum skoro takovou spotřebu jako celý stát Moldavie s populací 3 miliony lidí (tato země je 120. největším konzumentem elektřiny na světě) a vyšší než třeba Kambodža či Kypr. Bitcoin spotřebuje více než Tádžikistán, Mozambik nebo z evropských států Slovinsko a blíží se spotřebě Turkmenistánu nebo Chorvatska. V součtu obě sítě sežerou více elektřiny než Island, Sýrie (v roce 2014, kdy byla populace 17 milionů lidí) nebo Jordánsko a pokud by představovaly stát, byly by 71. největším konzumentem energie.

Celý článek si přečtěte na CNews.cz