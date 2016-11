Kam utéct před jadernou válkou? Bohatí volí Nový Zéland

Globální realitou dneška je přetrvávající hrozba teroristických útoků, migrační krize a vyhrocující se politická situace mezi západními státy a Ruskem ohledně války v Sýrii. Že svět míří k zásadní krizi, si myslí například internetový „podnikatel“ (ve skutečnosti jeden z nejznámějších softwarových pirátů) Kim Dotcom, v USA stíhaný kvůli kauze Megaupload. „Cítil jsem to již dřív. To je i důvodem, proč jsem se sem odstěhoval,“ dodává rodilý Němec, který trvalý pobyt na Novém Zélandu získal v roce 2010 a nyní se právní cestou brání proti vydání do Spojených států.

Izolovanost je hlavní devizou Nového Zélandu i podle Michaela Nocka, šedesátiletého zakladatele hedgeového fondu Doric Capital, který si stejně jako spousta dalších boháčů na ostrově pořídil nemovitost. Ostrovní stát láká i nejbohatšího muže Číny a zakladatele gigantu Alibaba Jacka Ma. Ten chce údajně následovat příkladu více než dvacítky svých bývalých spolupracovníků, kteří si Nový Zéland vybrali jako místo pro odpočinek.

Ke zvyšování atraktivity země přispívá obecná politická nestabilita. Jen den po letošním referendu o brexitu novozélandské úřady obdržely celkem 998 žádostí od britských občanů, kteří se do země rozhodli přistěhovat. Den před referendem jich přitom bylo jen 109. Do 49 dnů po 23. červnu, kdy Britové odhlasovali odchod z EU, pak číslo narostlo na 10 647 žádostí. To oproti loňsku představuje dvojnásobek.

„Lidé chtějí urychleně vypadnout z míst, kde cítí problémy, a pokud má dojít ke konci světa, je Nový Zéland tím nejlepším místem, kde můžete být,“ říká David Cooper, ředitel největší imigrační agentury v zemi Malcolm Pacific sídlící v Aucklandu. Podle Coopera se v posledních měsících o možnost přesunu na Zéland zajímají především Američané, které zřejmě znepokojuje blížící se volební bitva mezi Donaldem Trumpem a Hillary Clintonovu stejně jako časté útoky střelců. To jsou dva důvody, které žadatelé z USA uvádí nejčastěji, tvrdí Cooper.

Získání povolení k pobytu je pro cizince na Novém Zélandu poměrně obtížné. Kromě možnosti přistěhování se za rodinným příslušníkem země nabízí přijetí pouze tzv. „skilled“ přistěhovalcům disponujícím na tamním trhu práce aktuálně poptávanými dovednostmi. Další kategorií jsou investoři. Země se snaží přilákat movité a za 10 milionů novozélandských dolarů proinvestovaných během tří let nabízí povolení k pobytu všem, kteří v následujících dvou letech na ostrově stráví alespoň 44 dnů. Za šest let existence programu získalo povolení k pobytu touto formou 121 lidí. Více než 800 to pak dokázalo přes podobný program, který vyžaduje investici 1,5 milionu novozélandských dolarů během čtyř let.

