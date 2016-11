Putinova letadlová loď pobavila Západ. Ve své třídě však nemá konkurenci

V souvislosti s rozpadem SSSR hrozilo, že Admirál Kuzněcov zůstane Ukrajině. Ta si na loď procházející zkouškami v černomořské Feodosii činila nároky. Nedošlo k tomu díky rychlé akci zástupce velitele ruské severomořské flotily, který si pro loď osobně doletěl na Ukrajinu. S vypnutými světly, třetinou posádky a bez nákladu letadel loď zamířila do Severodvinsku. Pokud by zůstala na Ukrajině, s vysokou mírou pravděpodobnosti by prý skončila jako její souputnice: buď ve šrotu, či jako muzea prodaná za zábavními účely do Číny.