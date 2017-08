Hlavně neurazit. Sportovní komentátor Robert Lee nemůže kvůli jménu k mikrofonu

Sportovní komentátor Lee se v prestižní televizní stanici ESPN nedávno dočkal povýšení a připravoval se na komentování utkání amerického fotbalu z Charlottesville, ve kterém na sebe na začátku září narazí University of Virginia a William and Mary. Jeho zaměstnavatel jej však několik dní před duelem přesunul k jinému klání. Nechtěl totiž pobouřit diváky a bál se, že by komentátor jménem Robert Lee mohl někoho urazit.

V polovině srpna Spojenými státy hýbaly emoce kolem plánovaného odstranění sochy konfederačního generála Roberta E. Leeho právě v Charlottesville. Na místě se při protestech střetli bělošští extremisté se svými odpůrci. Na protirasitické demonstraci pak najelo do davu auto, které zabilo jednu ženu. Od té doby dochází v celé řadě měst v USA ke strhávání konfederačních památníků. Celou situaci pak svými výroky vyostřil prezident Donald Trump, který uvedl, že vinu na násilnostech nesou obě strany.

Podívejte se, jak nepokoje v Charlottesville probíhaly a co to vypovídá o americké ultrapravici:

Vedení ESPN poté začalo mít pocit, že nechat komentovat sportovní utkání právě z Charlottesville žurnalistou jménem Robert Lee by mohlo být považováno za provokaci a stanice by se kromě jiného ocitla pod palbou internetových vtípků a narážek. „S Robertem jsme učinili společné rozhodnutí a vzhledem k tragickým událostem v Charlottesville jsme mu kvůli shodě jmen prohodili utkání,“ přiznala stanice ESPN v prohlášení.

Kritice a zesměšňování však stanice neunikla a nakonec ji dohnaly zřejmě ještě ve větší míře. Média a lidé na sociálních sítích považují její krok za absurdní, tím spíš, že komentátor je asijského původu. „Nic neznačí postoj proti rasismu jako vyškrtnutí Asiata z televize, protože se jmenuje Robert Lee,“ ironicky okomentovala tah ESPN jedna uživatelka twitteru. „Škoda, že se žádný generál nejmenoval Skip Bayless,“ nadnesl v žertu další uživatel dřívějšího komentátora ESPN.

K nerozeznání? Vlevo sportovní komentátor Robert Lee, vpravo konfederační generál Robert E. Lee.

Stanice se brání tvrzením, že sám Lee změnu ve svém zařazení ocenil a u jiného utkání se bude cítit lépe. „V ten moment nám to přišlo správné. Je škoda, že to je vůbec tématem k diskuzi, a je nám líto, že se dělá problém z toho, kdo bude komentovat sportovní utkání,“ dodala ESPN v prohlášení.

ESPN je už delší dobu pod palbou kritiky kvůli údajné politické angažovanosti, kterou má promítat do sportovního zpravodajství a přenosů. Stanice si kvůli tomu dokonce nedávno nechala vypracovat studii, ze které vyšlo najevo, že politická vyhraněnost nemá na počet diváků velký vliv.

