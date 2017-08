Trump svými výroky o rasistech vyvolal v Americe pozdvižení

„Raději, než abych tlačil na byznysmeny z Průmyslové rady a Fóra pro strategii a politiku, ukončuji obě. Děkuji vám všem!“ napsal na twitteru Trump, který ještě v úterý reagoval na první vlnu odchodů firemních manažerů ze svého konzultačního týmu slovy, že má spoustu náhradníků. Poté, co dnes oznámili svou rezignaci na členství v poradních orgánech šéfové firem 3M a Campbell Soup a navázali tak na odchody tří generálních ředitelů a dvou odborářských předáků ze začátku týdne, rozhodl se prezident rady rozpustit.

Trump se připravil o přízeň nejen manažerů velkých firem úterním prohlášením, že mezi těmi, kteří v sobotu přišli demonstrovat proti odstranění konfederačního pomníku, byli i „dobří lidé“, a ve skupině jejich odpůrců se naopak vyskytovali i pachatelé násilí. Tím podle kritiků prezident podpořil neonacisty a zastánce bělošské nadřazenosti, kteří podle zveřejněných videí tvořili podstatnou část pochodu krajní pravice v Charlottesville.

Rather than putting pressure on the businesspeople of the Manufacturing Council & Strategy & Policy Forum, I am ending both. Thank you all!

„Vaše slova rozdělují Američany, nesjednocují je,“ uvedl na Trumpovu adresu republikánský senátor Lindsay Graham, který se přidal k desítkám prezidentových kritiků z obou politických táborů. Republikánský předseda Sněmovny reprezentantů Paul Ryan sdělil, že považuje nadřazování bílé rasy za odpudivé a že v tomto ohledu je morální dvojsmyslnost nepřijatelná.

Nezvykle otevřeně zareagovala skupina armádních velitelů, kteří dnes rázně odsoudili rasismus a násilí. „Armáda ve svých řadách netoleruje rasismus, extremismus nebo nenávist. Je to v protikladu k našim hodnotám a ke všemu, o co od roku 1775 usilujeme,“ uvedl na svém oficiálním twitterovém účtu náčelník generálního štábu pozemního vojska Mark Milley. Podobně se na twitteru vyslovili další vysocí vojenští velitelé. Žádný z nich se sice výslovně nezmínil o Trumpovi, nicméně podle amerických médií jde o zjevnou reakci na prezidentův přístup k událostem v Charlottesville.

For every CEO that drops out of the Manufacturing Council, I have many to take their place. Grandstanders should not have gone on. JOBS!