Trump kritizoval odstraňování "krásných" konfederačních soch

„Jsem smutný, když vidím, jak je historie a kultura naší skvělé země ničena odstraňováním našich krásných soch a památníků. Historii nemůžete změnit, ale poučit se z ní,“ uvedl prezident.

Právě odstraňování sochy jižanského generála Roberta Leeho z parku ve městě Charlottesville se v sobotu stalo důvodem pro demonstraci několika skupin americké krajní pravice, mezi nimiž byli i neonacisté vybavení nacistickými symboly a vykřikující nenávistná hesla. Po nájezdu auta řízeného bělošským radikálem do účastníků protidemonstrace uspořádané odpůrci rasismu zemřela mladá obhájkyně práv menšin a 19 lidí bylo zraněno.

Sad to see the history and culture of our great country being ripped apart with the removal of our beautiful statues and monuments. You..... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 17. srpna 2017

Trump sice rasismus nejprve odsoudil, později však vinu za násilnosti připsal rovným dílem bílým rasistům i jejich odpůrcům, čímž vyvolal nebývale širokou záplavu nesouhlasných reakcí.

„Robert E. Lee, Stonewall Jackson - kdo bude další, Washington, Jefferson? Jak pošetilé!“ pokračoval Trump v dnešním twitterovém prohlášení, když naznačil, že by někteří aktivisté mohli chtít odstranit po představitelích Konfederace i pomníky zakladatelů USA, neboť byli majiteli otroků.

...can't change history, but you can learn from it. Robert E Lee, Stonewall Jackson - who's next, Washington, Jefferson? So foolish! Also... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 17. srpna 2017

Vlna odstraňování konfederačních symbolů začala v USA po předloňském rasovém útoku v Charlestonu v Jižní Karolíně, kde střelec zabil devět černochů. Zatímco zastánci konfederačních pomníků či vlajek tvrdí, že jsou součástí bohaté americké historie, jejich odpůrci v nich vidí přežité symboly bělošské nadřazenosti.

...the beauty that is being taken out of our cities, towns and parks will be greatly missed and never able to be comparably replaced! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 17. srpna 2017

Trump dnes na twitteru obvinil republikánského senátora Lindsayho Grahama, že překrucuje jeho výroky, aby si získal publicitu. „Lindsey Graham usilující o publicitu mylně tvrdil, že jsem řekl, že existuje morální rovnítko mezi KKK (Ku Klux Klanem), neonacisty a zastánci nadřazenosti bělochů a mezi lidmi jako slečna Heyerová. Taková zjevná lež. Prostě nemůže zapomenout na volební porážku. Občané Jižní Karolíny si to zapamatují,“ napsal Trump.

Heather Heyerová zemřela při sobotních střetech v Charlottesville. Graham, který je senátorem za Jižní Karolínu, se ucházel o prezidentský úřad, ale kampaň ukončil v prosinci 2015 a podpořil pak Jeba Bushe.

Graham na prezidentův tweet později odpověděl také na twitteru. Podle něj Trumpa za jeho slova k událostem ve Virginii oceňují „největší rasisté a nenávistí posedlé osoby a skupiny“. Senátor prezidenta vyzval, aby to napravil. „Pro dobro našeho národa a jako náš prezident to, prosím, napravte. Nás všechny sledují dějiny,“ napsal Graham.

Při dnešním tweetování Trump napadl také novináře, protože podle něj „překroutili to, co řekl o nenávisti, fanatismu a tak dále“.

