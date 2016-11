Vývoz z Česka letos podle exportérů přesáhne rekordní 4 biliony korun

Vývoz zboží z České republiky do zahraničí by mohl letos vzrůst o zhruba tři procenta a přesáhnout čtyři biliony korun po loňských 3,89 bilionu. Byl by to nový rekord ve vývozu zboží z Česka. Bilance zahraničního obchodu by měla být opět kladná a dosáhnout plusu přes 170 miliard korun po 149 miliardách loni.