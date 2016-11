Jurečka prý český vývoz neohrozil. Do Číny už letos nepoletí

Z dnešní schůzky mezi náměstkem ministra zahraničních věcí Martinem Tlapou a čínskou velvyslankyní vyplynulo, že čínská strana by měla schůzky na úrovni ministrů v budoucnu chtít, řekl Jurečka. „Já sám jsem připraven na ty schůzky dorazit. Považuji za nutné se setkat na té nejvyšší úrovni,“ řekl. Je připraven také uvítat čínský protějšek na svém ministerstvu.

Letos však již asi do Číny nezamíří. „Považuji to za málo pravděpodobné,“ dodal. Podobné cesty se podle něj totiž plánují měsíce, do Číny by tak teoreticky mohl zavítat v prvním pololetí příštího roku.

Potravinářská komora ČR dnes vyjádřila znepokojení nad ministrovými kroky. Podpisy kontraktů za desítky milionů korun na demineralizovanou syrovátku a sušené mléko se podle nich zadrhly. Ministr uvedl, že nemá žádnou informaci od svého náměstka Aleše Kendíka, který je nyní v Číně, ani od agrárního diplomata Vladimíra Randáčka, že čínské firmy přestaly komunikovat s českými partnery. Vyjádření komory označil za politické.

Jurečka se v uplynulých dnech zastal ministra kultury Daniela Hermana (KDU-ČSL), který se ve svém úřadu setkal s tibetským duchovním vůdcem dalajlamou. Peking považuje dalajlamu za separatistu, který usiluje o odtržení Tibetu od Číny, a setkání zahraničních politiků s nositelem Nobelovy ceny za mír pravidelně kritizuje. Jurečka měl v Číně jednat se svým protějškem a s ministrem pro oblast vodního hospodářství. V úterý však informoval o tom, že do Číny nezamíří, protože ministři plánované schůzky zrušili. Čínská velvyslankyně Ma Kche-čching na dnešní schůzce s náměstkem Tlapou zrušení ministerské cesty nedokázala vysvětlit.

Oficiální zdůvodnění Jurečka nezná. „Schůzky ze strany obou dvou ministerstev na úrovni ministrů jsou zrušeny s tím, že bylo telefonicky zastupitelskému úřadu zdůvodněno, že je to z důvodů, které zajisté obě strany znají. Nebyl tam konkrétní důvod, proč se tak stalo. Nebývá to zvykem,“ dodal ministr.

Čtěte dále: