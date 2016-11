Vývozci chválí slabou korunu. Bez intervencí by přišli o 608 miliard

Počátkem října asociace uvedla, že od roku 2013 přinesly devizové intervence ČNB exportérům 580 miliard korun a že navíc vývozci nepřišli z důvodu přirozeného posilování koruny o 700 miliard korun.

Dnes asociace odhadla, že kdyby intervence ČNB trvaly ještě do poloviny roku 2017, vývozcům by výhoda slabší koruny měla přinést dalších 178 miliard korun. Asociace upozornila, že v reálné ekonomice by byl přínos pro exportéry ještě větší, protože je pravděpodobné, že koruna by v posledních třech letech spíše posilovala, a to o odhadovaných 2,2 procenta za rok.

Po skončení režimu intervencí, který by mohl nastat v příštím roce, Asociace exportérů očekává posílení koruny na hranici 25,50 až 25,80 koruny za euro. Podle asociace mají nyní exportéři nejvyšší čas na to, aby se proti posílení koruny zajistili. „V posledních třech letech za nás ‚hedgovala‘ ČNB, koruna měla nejmenší volatilitu v historii, to ale skončí,“ uvedl předseda Asociace exportérů Jiří Grund.

Bankovní rada ČNB na konci září uvedla, že jako pravděpodobný termín ukončení režimu devizových intervencí vidí polovinu roku 2017. Rada zároveň uvedla, že kurzový závazek neukončí dříve než ve druhém čtvrtletí 2017. Guvernér ČNB Jiří Rusnok v říjnu řekl, že oslabování koruny prostřednictvím devizových intervencí by ČNB mohla za určitých podmínek ukončit až v roce 2018.

Vývoj kurzu koruny a ukončení intervencí ČNB budou jedním z témat Exportního fóra, které Asociace exportérů pořádá ve čtvrtek a v pátek v Mladých Bukách. Ve čtvrtek také bude měnové zasedání bankovní rady České národní banky. Analytici očekávají, že ČNB nechá sazby na minimech a oznámí pokračování režimu devizových intervencí.

Čtěte dále: