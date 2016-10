Švédové staví miliardový radar pro českou armádu

”Nyní dodáváme první systém Giraffe 4A zákazníkovi (americkému námořnictvu, pozn. red.) a zároveň vyrábíme tři další, aniž bychom pro ně měli podepsané objednávky. Jsme si jisti, že zákazníky najdeme,“ přibližuje Anders Linder, viceprezident společnosti Saab. „Radary budou hotové na začátku roku 2018,“ pokračuje.

Technici ve švédském Göteborgu začali na mobilních radarech pracovat letos v srpnu. Tedy ve stejné době, kdy české ministerstvo obrany obdrželo nabídky jednotlivých výrobců. Pražští úředníci mimo jiné hodnotí i to, jaká doba uplyne mezi podpisem kontraktu a zahájením dodávek. A právě tady by Saab mohl nabrat body. Je pravidlem, že u tak drahých zařízení, jakými 3D radary MADR jsou, se s konstruováním začíná až ve chvíli, kdy je zakázka podepsaná. Vojáci novou technologii potřebují co nejrychleji, dnes používané radary sovětské výroby už několikrát překročily životnost.

Kromě švédské firmy Saab a jejích českých partnerů Era a Eldis bojuje o miliardovou zakázku i izraelská Elta Systems, která se spojila s pardubickou Retií, a francouzský výrobce Thales Raytheon Systems spolupracující s prostějovskou firmou URC Systems. Ministerstvo obrany počítá, že do nákupu osmi mobilních systémů dá 3,6 miliardy korun, v následujících dvaceti letech pak jejich údržba a logistika spolkne další 4 miliardy korun.

Pokud by rozhodovala jen nejnižší pořizovací cena, podle informací týdeníku Euro by se vítězem stala nabídka Thales Raytheon Systems. Rovnice ministerstva obrany však stanovila, že finanční stránka rozhodne ze 60 procent (30 pořizovací cena, 30 cena údržby), dalších 40 procent se bude při hodnocení rozdělovat podle technických parametrů jednotlivých radarů.

